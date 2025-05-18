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Патриарх Кирилл освятил Благовещенский собор в Удмуртии - РИА Новости, 18.05.2025
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Религия
 
12:36 18.05.2025 (обновлено: 12:41 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/patriarkh-2017672496.html
Патриарх Кирилл освятил Благовещенский собор в Удмуртии
Патриарх Кирилл освятил Благовещенский собор в Удмуртии - РИА Новости, 18.05.2025
Патриарх Кирилл освятил Благовещенский собор в Удмуртии
Патриарх Московский и всея Руси в воскресенье освятил Благовещенский собор в городе Воткинск, он отметил, что в Удмуртской митрополии развиваются все стороны... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:36:00+03:00
2025-05-18T12:41:00+03:00
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патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси в воскресенье освятил Благовещенский собор в городе Воткинск, он отметил, что в Удмуртской митрополии развиваются все стороны приходской жизни. Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Удмуртскую митрополию 17 мая. В воскресенье предстоятель Русской православной церкви возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме. "Находясь на территории этой благословенной епархии, могу отметить что здесь развиваются все стороны приходской жизни, и дай Бог, чтобы это развитие было в постоянном движении", - сказал патриарх в проповеди после литургии. Патриарх отметил, что всем многое еще предстоит сделать для процветания Отечества. "Процветание, материальное благополучие во многом зависит от способности человека управлять самим собой, то есть от состояния духа, дух первичен, вот что нужно помнить. От сознания человека, от его внутреннего духовного состояния, в том числе, зависит и его поведение в личной, семейной, общественной, и даже государственный жизни. Вот почему тоже, чем занимается церковь - это не 25 и 105 пункты повестки, а это самое первое после рождения человека. Родился человек, и самое главное, что он должен усвоить - это какое направление должно быть у его жизни, что в этой жизни должно быть приоритетным, а что - второстепенным", - сказал он. Патриарх Кирилл подчеркнул, что, если богатейшая духовная традиция россиян, в том числе сохраняемая в Церкви, будет усваиваться современными людьми, то Россия будет непобедима.
https://ria.ru/20250426/patriarkh-2013628813.html
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москва, воткинск, россия, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь
Религия, Москва, Воткинск, Россия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Русская православная церковь
Патриарх Кирилл освятил Благовещенский собор в Удмуртии

Патриарх Кирилл освятил Благовещенский собор в Воткинске

© Пресс-служба Патриарха Московского и всея РусиПатриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Благовещенский собор в Воткинске. Кадр видео
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Благовещенский собор в Воткинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил Благовещенский собор в Воткинске. Кадр видео
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси в воскресенье освятил Благовещенский собор в городе Воткинск, он отметил, что в Удмуртской митрополии развиваются все стороны приходской жизни.
Патриарх Кирилл прибыл с первосвятительским визитом в Удмуртскую митрополию 17 мая. В воскресенье предстоятель Русской православной церкви возглавил Божественную литургию в новоосвященном храме.
«
"Находясь на территории этой благословенной епархии, могу отметить что здесь развиваются все стороны приходской жизни, и дай Бог, чтобы это развитие было в постоянном движении", - сказал патриарх в проповеди после литургии.
Патриарх отметил, что всем многое еще предстоит сделать для процветания Отечества.
"Процветание, материальное благополучие во многом зависит от способности человека управлять самим собой, то есть от состояния духа, дух первичен, вот что нужно помнить. От сознания человека, от его внутреннего духовного состояния, в том числе, зависит и его поведение в личной, семейной, общественной, и даже государственный жизни. Вот почему тоже, чем занимается церковь - это не 25 и 105 пункты повестки, а это самое первое после рождения человека. Родился человек, и самое главное, что он должен усвоить - это какое направление должно быть у его жизни, что в этой жизни должно быть приоритетным, а что - второстепенным", - сказал он.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что, если богатейшая духовная традиция россиян, в том числе сохраняемая в Церкви, будет усваиваться современными людьми, то Россия будет непобедима.
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РелигияМоскваВоткинскРоссияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
 
 
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