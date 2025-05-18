Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/pasport-2017643998.html
Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте
Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте - РИА Новости, 18.05.2025
Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте
В паспорте можно поставить прочерк вместо подписи, если гражданин не в состоянии расписываться, сообщает Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T05:10:00+03:00
2025-05-18T05:10:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003265091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_52bf39f4423917c07558f6646c64fdf4.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В паспорте можно поставить прочерк вместо подписи, если гражданин не в состоянии расписываться, сообщает Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России в своем Telegram-канале."Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин Российской Федерации не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что если гражданин решил поменять подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно.
https://ria.ru/20250417/vklady-2011708281.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003265091_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b479f0a8406679984953f68e04e121b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте

МВД: в паспорте можно поставить прочерк вместо подписи

© РИА НовостиРоссийский паспорт в руке девушки
Российский паспорт в руке девушки - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости
Российский паспорт в руке девушки. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В паспорте можно поставить прочерк вместо подписи, если гражданин не в состоянии расписываться, сообщает Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России в своем Telegram-канале.
«
"Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин Российской Федерации не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись", — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что если гражданин решил поменять подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Эксперт объяснил, куда россияне понесли деньги, помимо вкладов
17 апреля, 02:15
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала