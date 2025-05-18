https://ria.ru/20250518/pasport-2017643998.html

Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте

Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте - РИА Новости, 18.05.2025

Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте

В паспорте можно поставить прочерк вместо подписи, если гражданин не в состоянии расписываться, сообщает Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T05:10:00+03:00

2025-05-18T05:10:00+03:00

2025-05-18T05:10:00+03:00

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В паспорте можно поставить прочерк вместо подписи, если гражданин не в состоянии расписываться, сообщает Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России в своем Telegram-канале."Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин Российской Федерации не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что если гражданин решил поменять подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно.

https://ria.ru/20250417/vklady-2011708281.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии)