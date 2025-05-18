https://ria.ru/20250518/pasport-2017643998.html
Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте
Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте - РИА Новости, 18.05.2025
Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте
В паспорте можно поставить прочерк вместо подписи, если гражданин не в состоянии расписываться, сообщает Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T05:10:00+03:00
2025-05-18T05:10:00+03:00
2025-05-18T05:10:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В паспорте можно поставить прочерк вместо подписи, если гражданин не в состоянии расписываться, сообщает Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России в своем Telegram-канале."Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин Российской Федерации не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что если гражданин решил поменять подпись или ее изменения произошли естественным путем, то новый паспорт оформлять не нужно.
https://ria.ru/20250417/vklady-2011708281.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Россиянам рассказали, как нужно расписываться в паспорте
МВД: в паспорте можно поставить прочерк вместо подписи