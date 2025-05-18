Рейтинг@Mail.ru
Волонтеры благоустроили территорию у памятника русскому генералу в Ереване - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/pamyatnik-2017690947.html
Волонтеры благоустроили территорию у памятника русскому генералу в Ереване
Волонтеры благоустроили территорию у памятника русскому генералу в Ереване - РИА Новости, 18.05.2025
Волонтеры благоустроили территорию у памятника русскому генералу в Ереване
Молодые волонтеры благоустроили в воскресенье в армянской столице территорию у памятника русскому полководцу Ивану Паскевичу, освободившему в 1827 году... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:08:00+03:00
2025-05-18T15:08:00+03:00
армения
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
ереван
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017690441_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_f2d3dd5d5915ac7ce91901514eab768a.jpg
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Молодые волонтеры благоустроили в воскресенье в армянской столице территорию у памятника русскому полководцу Ивану Паскевичу, освободившему в 1827 году Эриванскую крепость, сообщает пресс-служба Русского дома в Армении (представительства Россотрудничества). Паскевич - русский полководец, единственный в истории русский военный, ставший полным кавалером орденов Святого Георгия и Святого Владимира. Генерал сыграл огромную роль в истории Армении. Он командовал российскими войсками во время русско-персидской войны, благодаря его военному опыту и находчивости была освобождена Эриванская крепость, которая считалась неприступной. За эту победу он получил титул графа Эриванского. Мероприятие было организовано в преддверии отмечаемой 19 мая 243-й годовщины со дня рождения Паскевича. "Восемнадцатого мая волонтеры Русского дома, АНО "Евразия" и студенты российских вузов навели порядок на Холме Паскевича — не просто в зелёной зоне, а в пространстве исторической памяти. Этот холм носит имя генерала, сыгравшего ключевую роль в истории Армении. Сегодня здесь работали те, кто понимает: уважение к прошлому начинается с простых дел", - говорится в сообщении. По словам заместителя директора Российского центра науки и культуры в Армении Екатерины Андреевой, сохранение памяти особенно важно сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками переписывания истории. "Такие мероприятия, где рядом взрослые и дети, объединяют и просвещают. Завтра — день рождения великого полководца Ивана Фeдоровича Паскевича. Его вклад в армянскую государственность трудно переоценить", — отметила она. Менеджер автономной некоммерческой организации "Евразия" Гагик Овсепян заявил, что Иван Паскевич — не просто имя из учебников. "Это человек, который повлиял на судьбу Армении. Мы здесь, в том числе, чтобы показать, что помним и ценим тех, кто формировал нашу историю", — сказал Овсепян. В Русском доме напомнили, что благодаря победе российских войск под командованием Паскевича в русско-персидской войне 1826-1828 годов армянский народ получил защиту, возможность возвращения на исторические земли и основу для формирования государственной системы.
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
https://ria.ru/20250503/erevan-2014820588.html
https://ria.ru/20250426/armeniya-2013589184.html
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017690441_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_37050300bf6f3762583ead6b3b4338a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ереван, в мире
Армения, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Ереван, В мире
Волонтеры благоустроили территорию у памятника русскому генералу в Ереване

В Ереване благоустроили территорию у памятника русскому полководцу Паскевичу

© Фото : Русский дом в Армении 🇦🇲🇷🇺Волонтеры Русского Дома, АНО "Евразия" и студенты российских вузов благоустроили территорию у памятника русскому полководцу Ивану Паскевичу в Ереване, Армения
Волонтеры Русского Дома, АНО Евразия и студенты российских вузов благоустроили территорию у памятника русскому полководцу Ивану Паскевичу в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Русский дом в Армении 🇦🇲🇷🇺
Волонтеры Русского Дома, АНО "Евразия" и студенты российских вузов благоустроили территорию у памятника русскому полководцу Ивану Паскевичу в Ереване, Армения
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Молодые волонтеры благоустроили в воскресенье в армянской столице территорию у памятника русскому полководцу Ивану Паскевичу, освободившему в 1827 году Эриванскую крепость, сообщает пресс-служба Русского дома в Армении (представительства Россотрудничества).
Паскевич - русский полководец, единственный в истории русский военный, ставший полным кавалером орденов Святого Георгия и Святого Владимира. Генерал сыграл огромную роль в истории Армении. Он командовал российскими войсками во время русско-персидской войны, благодаря его военному опыту и находчивости была освобождена Эриванская крепость, которая считалась неприступной. За эту победу он получил титул графа Эриванского.
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Межгосударственные отношения России и Армении
9 мая, 01:11
Мероприятие было организовано в преддверии отмечаемой 19 мая 243-й годовщины со дня рождения Паскевича.
"Восемнадцатого мая волонтеры Русского дома, АНО "Евразия" и студенты российских вузов навели порядок на Холме Паскевича — не просто в зелёной зоне, а в пространстве исторической памяти. Этот холм носит имя генерала, сыгравшего ключевую роль в истории Армении. Сегодня здесь работали те, кто понимает: уважение к прошлому начинается с простых дел", - говорится в сообщении.
По словам заместителя директора Российского центра науки и культуры в Армении Екатерины Андреевой, сохранение памяти особенно важно сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками переписывания истории.
В Ереване благоустроили территорию захоронения советских воинов - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
В Ереване благоустроили территорию захоронения советских воинов
3 мая, 23:17
"Такие мероприятия, где рядом взрослые и дети, объединяют и просвещают. Завтра — день рождения великого полководца Ивана Фeдоровича Паскевича. Его вклад в армянскую государственность трудно переоценить", — отметила она.
Менеджер автономной некоммерческой организации "Евразия" Гагик Овсепян заявил, что Иван Паскевич — не просто имя из учебников.
"Это человек, который повлиял на судьбу Армении. Мы здесь, в том числе, чтобы показать, что помним и ценим тех, кто формировал нашу историю", — сказал Овсепян.
В Русском доме напомнили, что благодаря победе российских войск под командованием Паскевича в русско-персидской войне 1826-1828 годов армянский народ получил защиту, возможность возвращения на исторические земли и основу для формирования государственной системы.
Русский Дом и ЮКЖД высадили Памятную аллею в Санаине к 80-летию Победы - РИА Новости, 1920, 26.04.2025
В Армении у музея братьев Микоян высадили памятную аллею к 80-летию Победы
26 апреля, 15:49
 
АрменияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ЕреванВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала