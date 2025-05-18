https://ria.ru/20250518/pamyatnik-2017690947.html

Волонтеры благоустроили территорию у памятника русскому генералу в Ереване

Волонтеры благоустроили территорию у памятника русскому генералу в Ереване - РИА Новости, 18.05.2025

Волонтеры благоустроили территорию у памятника русскому генералу в Ереване

Молодые волонтеры благоустроили в воскресенье в армянской столице территорию у памятника русскому полководцу Ивану Паскевичу, освободившему в 1827 году... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T15:08:00+03:00

2025-05-18T15:08:00+03:00

2025-05-18T15:08:00+03:00

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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Молодые волонтеры благоустроили в воскресенье в армянской столице территорию у памятника русскому полководцу Ивану Паскевичу, освободившему в 1827 году Эриванскую крепость, сообщает пресс-служба Русского дома в Армении (представительства Россотрудничества). Паскевич - русский полководец, единственный в истории русский военный, ставший полным кавалером орденов Святого Георгия и Святого Владимира. Генерал сыграл огромную роль в истории Армении. Он командовал российскими войсками во время русско-персидской войны, благодаря его военному опыту и находчивости была освобождена Эриванская крепость, которая считалась неприступной. За эту победу он получил титул графа Эриванского. Мероприятие было организовано в преддверии отмечаемой 19 мая 243-й годовщины со дня рождения Паскевича. "Восемнадцатого мая волонтеры Русского дома, АНО "Евразия" и студенты российских вузов навели порядок на Холме Паскевича — не просто в зелёной зоне, а в пространстве исторической памяти. Этот холм носит имя генерала, сыгравшего ключевую роль в истории Армении. Сегодня здесь работали те, кто понимает: уважение к прошлому начинается с простых дел", - говорится в сообщении. По словам заместителя директора Российского центра науки и культуры в Армении Екатерины Андреевой, сохранение памяти особенно важно сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками переписывания истории. "Такие мероприятия, где рядом взрослые и дети, объединяют и просвещают. Завтра — день рождения великого полководца Ивана Фeдоровича Паскевича. Его вклад в армянскую государственность трудно переоценить", — отметила она. Менеджер автономной некоммерческой организации "Евразия" Гагик Овсепян заявил, что Иван Паскевич — не просто имя из учебников. "Это человек, который повлиял на судьбу Армении. Мы здесь, в том числе, чтобы показать, что помним и ценим тех, кто формировал нашу историю", — сказал Овсепян. В Русском доме напомнили, что благодаря победе российских войск под командованием Паскевича в русско-персидской войне 1826-1828 годов армянский народ получил защиту, возможность возвращения на исторические земли и основу для формирования государственной системы.

https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html

https://ria.ru/20250503/erevan-2014820588.html

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армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ереван, в мире