https://ria.ru/20250518/pamyatnik-2017690947.html
Волонтеры благоустроили территорию у памятника русскому генералу в Ереване
Волонтеры благоустроили территорию у памятника русскому генералу в Ереване - РИА Новости, 18.05.2025
Волонтеры благоустроили территорию у памятника русскому генералу в Ереване
Молодые волонтеры благоустроили в воскресенье в армянской столице территорию у памятника русскому полководцу Ивану Паскевичу, освободившему в 1827 году... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:08:00+03:00
2025-05-18T15:08:00+03:00
2025-05-18T15:08:00+03:00
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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Молодые волонтеры благоустроили в воскресенье в армянской столице территорию у памятника русскому полководцу Ивану Паскевичу, освободившему в 1827 году Эриванскую крепость, сообщает пресс-служба Русского дома в Армении (представительства Россотрудничества). Паскевич - русский полководец, единственный в истории русский военный, ставший полным кавалером орденов Святого Георгия и Святого Владимира. Генерал сыграл огромную роль в истории Армении. Он командовал российскими войсками во время русско-персидской войны, благодаря его военному опыту и находчивости была освобождена Эриванская крепость, которая считалась неприступной. За эту победу он получил титул графа Эриванского. Мероприятие было организовано в преддверии отмечаемой 19 мая 243-й годовщины со дня рождения Паскевича. "Восемнадцатого мая волонтеры Русского дома, АНО "Евразия" и студенты российских вузов навели порядок на Холме Паскевича — не просто в зелёной зоне, а в пространстве исторической памяти. Этот холм носит имя генерала, сыгравшего ключевую роль в истории Армении. Сегодня здесь работали те, кто понимает: уважение к прошлому начинается с простых дел", - говорится в сообщении. По словам заместителя директора Российского центра науки и культуры в Армении Екатерины Андреевой, сохранение памяти особенно важно сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками переписывания истории. "Такие мероприятия, где рядом взрослые и дети, объединяют и просвещают. Завтра — день рождения великого полководца Ивана Фeдоровича Паскевича. Его вклад в армянскую государственность трудно переоценить", — отметила она. Менеджер автономной некоммерческой организации "Евразия" Гагик Овсепян заявил, что Иван Паскевич — не просто имя из учебников. "Это человек, который повлиял на судьбу Армении. Мы здесь, в том числе, чтобы показать, что помним и ценим тех, кто формировал нашу историю", — сказал Овсепян. В Русском доме напомнили, что благодаря победе российских войск под командованием Паскевича в русско-персидской войне 1826-1828 годов армянский народ получил защиту, возможность возвращения на исторические земли и основу для формирования государственной системы.
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
https://ria.ru/20250503/erevan-2014820588.html
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армения, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), ереван, в мире
Армения, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Ереван, В мире
Волонтеры благоустроили территорию у памятника русскому генералу в Ереване
В Ереване благоустроили территорию у памятника русскому полководцу Паскевичу
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Молодые волонтеры благоустроили в воскресенье в армянской столице территорию у памятника русскому полководцу Ивану Паскевичу, освободившему в 1827 году Эриванскую крепость, сообщает пресс-служба Русского дома в Армении (представительства Россотрудничества).
Паскевич - русский полководец, единственный в истории русский военный, ставший полным кавалером орденов Святого Георгия и Святого Владимира. Генерал сыграл огромную роль в истории Армении
. Он командовал российскими войсками во время русско-персидской войны, благодаря его военному опыту и находчивости была освобождена Эриванская крепость, которая считалась неприступной. За эту победу он получил титул графа Эриванского.
Мероприятие было организовано в преддверии отмечаемой 19 мая 243-й годовщины со дня рождения Паскевича.
"Восемнадцатого мая волонтеры Русского дома, АНО "Евразия" и студенты российских вузов навели порядок на Холме Паскевича — не просто в зелёной зоне, а в пространстве исторической памяти. Этот холм носит имя генерала, сыгравшего ключевую роль в истории Армении. Сегодня здесь работали те, кто понимает: уважение к прошлому начинается с простых дел", - говорится в сообщении.
По словам заместителя директора Российского центра науки и культуры в Армении Екатерины Андреевой, сохранение памяти особенно важно сегодня, когда мы сталкиваемся с попытками переписывания истории.
"Такие мероприятия, где рядом взрослые и дети, объединяют и просвещают. Завтра — день рождения великого полководца Ивана Фeдоровича Паскевича. Его вклад в армянскую государственность трудно переоценить", — отметила она.
Менеджер автономной некоммерческой организации "Евразия" Гагик Овсепян заявил, что Иван Паскевич — не просто имя из учебников.
"Это человек, который повлиял на судьбу Армении. Мы здесь, в том числе, чтобы показать, что помним и ценим тех, кто формировал нашу историю", — сказал Овсепян.
В Русском доме напомнили, что благодаря победе российских войск под командованием Паскевича в русско-персидской войне 1826-1828 годов армянский народ получил защиту, возможность возвращения на исторические земли и основу для формирования государственной системы.