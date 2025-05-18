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На Украине несовершеннолетние разбили памятник биологу Мичурину
На Украине несовершеннолетние разбили памятник биологу Мичурину - РИА Новости, 18.05.2025
На Украине несовершеннолетние разбили памятник биологу Мичурину
Несовершеннолетние разбили памятник российскому и советскому биологу Ивану Мичурину в селе в Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:28:00+03:00
2025-05-18T16:28:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Несовершеннолетние разбили памятник российскому и советскому биологу Ивану Мичурину в селе в Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В селе Мачехи, что недалеко от Полтавы, несовершеннолетние разбили памятник… Ивану Мичурину. Данный факт зарегистрировали правоохранители", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Иван Мичурин - доктор биологии, создатель многих сортов плодово-ягодных культур.
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украина, полтавская область, полтава, в мире
Украина, Полтавская область, Полтава, В мире
На Украине несовершеннолетние разбили памятник биологу Мичурину
Несовершеннолетние разбили памятник биологу Мичурину в селе на Украине