Рейтинг@Mail.ru
На Украине несовершеннолетние разбили памятник биологу Мичурину - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/pamyatnik--2017700807.html
На Украине несовершеннолетние разбили памятник биологу Мичурину
На Украине несовершеннолетние разбили памятник биологу Мичурину - РИА Новости, 18.05.2025
На Украине несовершеннолетние разбили памятник биологу Мичурину
Несовершеннолетние разбили памятник российскому и советскому биологу Ивану Мичурину в селе в Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:28:00+03:00
2025-05-18T16:28:00+03:00
украина
полтавская область
полтава
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017700347_0:0:951:535_1920x0_80_0_0_c3f4d3e6dc81a3af01a58be3579e370b.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Несовершеннолетние разбили памятник российскому и советскому биологу Ивану Мичурину в селе в Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В селе Мачехи, что недалеко от Полтавы, несовершеннолетние разбили памятник… Ивану Мичурину. Данный факт зарегистрировали правоохранители", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного". Иван Мичурин - доктор биологии, создатель многих сортов плодово-ягодных культур.
https://ria.ru/20250513/vandaly--2016711903.html
украина
полтавская область
полтава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017700347_111:0:824:535_1920x0_80_0_0_a75f0beed721a40c1f43394d0c6d7077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, полтавская область, полтава, в мире
Украина, Полтавская область, Полтава, В мире
На Украине несовершеннолетние разбили памятник биологу Мичурину

Несовершеннолетние разбили памятник биологу Мичурину в селе на Украине

© Фото : Институт энциклопедических исследований НАН УкраиныПамятник российскому и советскому биологу Ивану Мичурину в Полтавской области Украины
Памятник российскому и советскому биологу Ивану Мичурину в Полтавской области Украины - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Институт энциклопедических исследований НАН Украины
Памятник российскому и советскому биологу Ивану Мичурину в Полтавской области Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Несовершеннолетние разбили памятник российскому и советскому биологу Ивану Мичурину в селе в Полтавской области Украины, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В селе Мачехи, что недалеко от Полтавы, несовершеннолетние разбили памятник… Ивану Мичурину. Данный факт зарегистрировали правоохранители", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте "Общественного".
Иван Мичурин - доктор биологии, создатель многих сортов плодово-ягодных культур.
Вандалы осквернили памятник красноармейцу в Пршерове, Чехия - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
В Пршерове вандалы осквернили памятник красноармейцу
13 мая, 16:27
 
УкраинаПолтавская областьПолтаваВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала