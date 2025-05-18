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Подозреваемого в стрельбе в Северной Осетии заключили под стражу
Подозреваемого в стрельбе в Северной Осетии заключили под стражу - РИА Новости, 18.05.2025
Подозреваемого в стрельбе в Северной Осетии заключили под стражу
Суд заключил под стражу подозреваемого, устроившего перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T18:18:00+03:00
2025-05-18T18:18:00+03:00
2025-05-18T18:18:00+03:00
ардонский район
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ПЯТИГОРСК, 18 мая – РИА Новости. Суд заключил под стражу подозреваемого, устроившего перестрелку в Ардонском районе Северной Осетии, сообщила прокуратура региона. В среду ГУ МВД региона сообщило, что неизвестный стрелял в троих мужчин в Ардонском районе Северной Осетии и скрылся с места преступления, один из мужчин скончался, не приходя в сознание. СУСК региона возбуждено уголовное дело по факту стрельбы. "Ардонским районным судом в отношении подозреваемого … избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 28 суток, до 15 июля 2025 года", – говорится в сообщении. Отмечается, что прокуратура республики осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела.
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ардонский район, республика северная осетия - алания, россия, происшествия
Ардонский район, Республика Северная Осетия - Алания, Россия, Происшествия
Подозреваемого в стрельбе в Северной Осетии заключили под стражу
Суд заключил под стражу подозреваемого в стрельбе в мужчин в Северной Осетии