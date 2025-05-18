https://ria.ru/20250518/opasnost-2017645901.html
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 18.05.2025
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотниками объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T06:14:00+03:00
2025-05-18T06:14:00+03:00
2025-05-18T06:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Опасность атаки беспилотниками объявлена в Крыму, сообщается в приложении МЧС России. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): Беспилотная опасность в Республике Крыму" - говорится в сообщении. Население призвали к бдительности.
https://ria.ru/20250518/obstrel-2017634230.html
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республика крым, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму объявили опасность атаки беспилотников
МЧС: в Крыму объявили опасность атаки беспилотников