https://ria.ru/20250518/novosibirsk-2017644446.html

Вылетевший из Новосибирска в Иркутск самолет вернулся в аэропорт

Вылетевший из Новосибирска в Иркутск самолет вернулся в аэропорт - РИА Новости, 18.05.2025

Вылетевший из Новосибирска в Иркутск самолет вернулся в аэропорт

Вылетевший в воскресенье из Новосибирска в Иркутск самолет авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине,... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T05:27:00+03:00

2025-05-18T05:27:00+03:00

2025-05-18T05:27:00+03:00

происшествия

новосибирск

иркутск

s7 airlines

западно-сибирская транспортная прокуратура

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НОВОСИБИРСК, 18 мая – РИА Новости. Вылетевший в воскресенье из Новосибирска в Иркутск самолет авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь") был вынужден вернуться в аэропорт вылета по технической причине, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "По предварительным данным, сегодня около 08.00 (04.00 мск) в ходе выполнения рейса по маршруту Новосибирск – Иркутск воздушное судно Boeing-738 авиакомпании "Сибирь" по технической причине осуществило возврат в аэропорт вылета", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, на борту находилось более 160 пассажиров. В настоящее время самолет отстранен от полетов. Для выполнения рейса выделен резервный борт. "Новосибирской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, соблюдения прав пассажиров", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250408/samolet-2009950529.html

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происшествия, новосибирск, иркутск, s7 airlines, западно-сибирская транспортная прокуратура