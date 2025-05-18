https://ria.ru/20250518/moskva-2019145607.html

Более 100 домов отремонтируют в Москве по технологии "мокрый фасад"

Более 100 домов отремонтируют в Москве по технологии "мокрый фасад" - РИА Новости, 26.05.2025

Более 100 домов отремонтируют в Москве по технологии "мокрый фасад"

Более 100 многоквартирных домов отремонтируют в Москве по технологии "мокрый фасад", которая предусматривает утепление фасада плитами из минеральной ваты,... РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-18T16:40:00+03:00

2025-05-18T16:40:00+03:00

2025-05-26T16:40:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 100 многоквартирных домов отремонтируют в Москве по технологии "мокрый фасад", которая предусматривает утепление фасада плитами из минеральной ваты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят 101 здание по технологии "мокрый фасад". При таком способе мастера утепляют фасады плитами из минеральной ваты, а сверху наносят армирующий и декоративный слои", - говорится в сообщении. Отмечается, что для каждого здания разработали уникальный проект, подобрали современные технологии и отечественные материалы.

https://realty.ria.ru/20250515/moek-2017069064.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва