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Более 100 домов отремонтируют в Москве по технологии "мокрый фасад"
Более 100 домов отремонтируют в Москве по технологии "мокрый фасад" - РИА Новости, 26.05.2025
Более 100 домов отремонтируют в Москве по технологии "мокрый фасад"
Более 100 многоквартирных домов отремонтируют в Москве по технологии "мокрый фасад", которая предусматривает утепление фасада плитами из минеральной ваты,... РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-18T16:40:00+03:00
2025-05-18T16:40:00+03:00
2025-05-26T16:40:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 100 многоквартирных домов отремонтируют в Москве по технологии "мокрый фасад", которая предусматривает утепление фасада плитами из минеральной ваты, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "В этом году специалисты комплекса городского хозяйства Москвы обновят 101 здание по технологии "мокрый фасад". При таком способе мастера утепляют фасады плитами из минеральной ваты, а сверху наносят армирующий и декоративный слои", - говорится в сообщении. Отмечается, что для каждого здания разработали уникальный проект, подобрали современные технологии и отечественные материалы.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
Более 100 домов отремонтируют в Москве по технологии "мокрый фасад"
Более 100 московских домов будут отремонтированы по технологии "мокрый фасад"