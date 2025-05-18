https://ria.ru/20250518/moskva-2017669492.html

Ликсутов: столичный НТЦ выпустил 350 тыс единиц электроприводной продукции

Ликсутов: столичный НТЦ выпустил 350 тыс единиц электроприводной продукции - РИА Новости, 18.05.2025

Ликсутов: столичный НТЦ выпустил 350 тыс единиц электроприводной продукции

Научно-технический центр, который разместил производство общепромышленного привода на площадке "Печатники" ОЭЗ Москвы, летом отметит 25-летний юбилей, за эти... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:13:00+03:00

2025-05-18T12:13:00+03:00

2025-05-18T12:13:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

максим ликсутов

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Научно-технический центр, который разместил производство общепромышленного привода на площадке "Печатники" ОЭЗ Москвы, летом отметит 25-летний юбилей, за эти годы предприятие произвело примерно 350 тысяч единиц электроприводной продукции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, в настоящий момент на территории столицы ведут свою деятельность более 4,5 тысячи предприятий. В 2024 году объем производства компаний вырос на 17,8%, а за первые два месяца текущего года — на 6,6%."Такая динамика обусловлена прежде всего комплексом мер городской поддержки, которые разработаны по поручению Сергея Собянина. Одним из самых востребованных инструментов является локализация производства в особой экономической зоне Москвы. Сегодня ОЭЗ предлагает инвесторам современную готовую инфраструктуру, земельные участки без торгов по ставке 2% от кадастровой стоимости с понижающим коэффициентом, налоговые преференции. Такая благоприятная деловая среда позволила резидентам ОЭЗ столицы в 1,4 раза увеличить объем выпущенной продукции в 2024 году", – отметил Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.НТЦ "Приводная Техника" уже больше 10 лет работает на площадке "Печатники". Предприятие занимается разработкой комплексных решений для промышленности. Компания также специализируется на техническом сопровождении поставок, консультировании, обучении специалистов заказчика, гарантийном и послегарантийном обслуживании."Город уделяет особое внимание развитию высокотехнологичных производств. По итогам первого квартала 2025 года предприятие по производству электроприводной продукции, локализованное в столичной ОЭЗ, выпустило 5,5 тысячи единиц изделий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост объемов производства составил более 20%. Компания осуществляет поставки своих изделий предприятиям из различных отраслей промышленности в 32 региона страны", – отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.За время своей работы на территории столичной ОЭЗ трудовой коллектив компании с высокой долей автоматизации вырос почти в шесть раз – до 70 человек, а площадь производства – в 2,3 раза – до 700 квадратных метров. С момента начала работы в особой экономической зоне количество заказчиков предприятия увеличилось с 30 тысяч до 40 тысяч. Компания активно работает с такими ведущими техническими вузами страны, как МГТУ им. Баумана, Ивановский государственный энергетический университет. В ее интеллектуальном портфеле находится 10 патентов на собственные разработки.Компания известна в мире российского автоспорта тем, что два раза поставляла электропривод для болида "Сарма" и спортивного прототипа "Сарма 2 Evolute", которые два года подряд - в 2023 и 2024 годах - побили национальные рекорды скорости на озере Байкал. Предыдущие рекорды были поставлены в России свыше 40 лет назад."Наша компания зародилась в далеком 2000 году, когда команда молодых специалистов — выпускников Бауманского института приняла решение создать свой собственный бизнес. Благодаря поддержке города, в том числе ОЭЗ "Технополис Москва", на базе которого мы соединили "умы" и "руки", НТЦ "Приводная техника" стала серьезной производственной компанией, которая специализируется на высокотехнологичных решениях в области промышленного электропривода и автоматизации", – рассказал гендиректор компании Дмитрий Краснов.

https://ria.ru/20250514/liksutov-2016898301.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов