Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал, как псевдоиностранцы обманывают российских бизнесменов - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/moshenniki-2017650570.html
Эксперт рассказал, как псевдоиностранцы обманывают российских бизнесменов
Эксперт рассказал, как псевдоиностранцы обманывают российских бизнесменов - РИА Новости, 18.05.2025
Эксперт рассказал, как псевдоиностранцы обманывают российских бизнесменов
Российской компании, желающей начать вести бизнес с иностранным партнером, следует проверить его по черным спискам псевдоиностранцев: в последнее время все чаще РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T08:28:00+03:00
2025-05-18T08:28:00+03:00
технологии
турция
китай
оаэ
магомед янгулби
yang consult
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96735/96/967359695_0:36:3076:1767_1920x0_80_0_0_df5a1a554aaae15373bdb8a4c698e29d.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российской компании, желающей начать вести бизнес с иностранным партнером, следует проверить его по черным спискам псевдоиностранцев: в последнее время все чаще мошенники предлагают выгодные условия при быстром переводе аванса, но исчезают, едва получив деньги, о такой схеме злоумышленников РИА Новости рассказал основатель компании Yang Consult Магомед Янгулби. "Проверьте потенциального зарубежного партнера по черным спискам псевдоиностранцев и сборщиков авансов. Это одна из самых распространенных схем в мошенников в последние годы: российским компаниям предлагают сотрудничества компании, якобы из Турции, Китая, ОАЭ, Ирана – почему-то именно эти страны мошенники выбирают чаще всего", - рассказал Янгулби. "Сценарий этой схемы одинаков для всех "международных компаний", от какой бы страны они не представлялись: высылается презентация, проводится zoom-встреча, на которой обговариваются выгодные для российского бизнеса условия, затем следует предложение дать скидку при оперативном авансовом платеже. Однако, как только деньги проводятся, "партнер" исчезает", - добавил он. Если ваш зарубежный партнер настойчиво просит провести аванс или отправить товар без аванса, не соглашайтесь, пока не убедились в его надежности, предостерегает юрист. "Мы видели десятки кейсов, когда: товар был отправлен, но якобы не принят второй стороной; несмотря на наличие договора, остальное оказалось "пустышкой", склад партнера был арендован на короткий срок, офиса не было вовсе; деньги за товар так и не были переведены, поскольку платежные дни якобы попадают на государственные и религиозные праздники неделя за неделей", - рассказывает эксперт. Юрист советует не начинать работать с бизнес-партнером, пока нет подтверждения фактам его деловой истории. "Как бы красиво ни разговаривала по zoom вторая сторона, не ведитесь на "международность" без подтвержденной деловой репутации. ИП из Казахстана с сайтом на английском – не международная корпорация", - отмечает он. Чтобы избежать разочарования и финансовых потерь, нужно, по словам юриста, провести анализ ситуации и ответить себе на следующие вопросы: какой бэкграунд есть у компании, работали ли с ней другие партнеры, коллеги, что они могут рассказать об этой компании, были ли у нее спорные кейсы на территории РФ и как разрешались конфликты.
https://ria.ru/20250516/mvd-2017266677.html
https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016796530.html
турция
китай
оаэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96735/96/967359695_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_aa96f03b9b7c4309bda50407e9a5ada1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, турция, китай, оаэ, магомед янгулби, yang consult
Технологии, Турция, Китай, ОАЭ, Магомед Янгулби, Yang Consult
Эксперт рассказал, как псевдоиностранцы обманывают российских бизнесменов

Янгулби: мошенники предлагают выгодные условия и исчезают после получения аванса

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМужчина с портфелем
Мужчина с портфелем - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мужчина с портфелем. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российской компании, желающей начать вести бизнес с иностранным партнером, следует проверить его по черным спискам псевдоиностранцев: в последнее время все чаще мошенники предлагают выгодные условия при быстром переводе аванса, но исчезают, едва получив деньги, о такой схеме злоумышленников РИА Новости рассказал основатель компании Yang Consult Магомед Янгулби.
"Проверьте потенциального зарубежного партнера по черным спискам псевдоиностранцев и сборщиков авансов. Это одна из самых распространенных схем в мошенников в последние годы: российским компаниям предлагают сотрудничества компании, якобы из Турции, Китая, ОАЭ, Ирана – почему-то именно эти страны мошенники выбирают чаще всего", - рассказал Янгулби.
Опрос
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
Проголосовали:52244
11 февраля, 13:50
"Сценарий этой схемы одинаков для всех "международных компаний", от какой бы страны они не представлялись: высылается презентация, проводится zoom-встреча, на которой обговариваются выгодные для российского бизнеса условия, затем следует предложение дать скидку при оперативном авансовом платеже. Однако, как только деньги проводятся, "партнер" исчезает", - добавил он.
Если ваш зарубежный партнер настойчиво просит провести аванс или отправить товар без аванса, не соглашайтесь, пока не убедились в его надежности, предостерегает юрист. "Мы видели десятки кейсов, когда: товар был отправлен, но якобы не принят второй стороной; несмотря на наличие договора, остальное оказалось "пустышкой", склад партнера был арендован на короткий срок, офиса не было вовсе; деньги за товар так и не были переведены, поскольку платежные дни якобы попадают на государственные и религиозные праздники неделя за неделей", - рассказывает эксперт.
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
МВД рассказало, как спугнуть мошенника
16 мая, 09:12
Юрист советует не начинать работать с бизнес-партнером, пока нет подтверждения фактам его деловой истории. "Как бы красиво ни разговаривала по zoom вторая сторона, не ведитесь на "международность" без подтвержденной деловой репутации. ИП из Казахстана с сайтом на английском – не международная корпорация", - отмечает он.
Чтобы избежать разочарования и финансовых потерь, нужно, по словам юриста, провести анализ ситуации и ответить себе на следующие вопросы: какой бэкграунд есть у компании, работали ли с ней другие партнеры, коллеги, что они могут рассказать об этой компании, были ли у нее спорные кейсы на территории РФ и как разрешались конфликты.
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Эксперт рассказала о новом способе отъема денег у россиян
14 мая, 06:33
 
ТехнологииТурцияКитайОАЭМагомед ЯнгулбиYang Consult
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала