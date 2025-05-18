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В Забайкалье локализовали пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров
В Забайкалье локализовали пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров - РИА Новости, 18.05.2025
В Забайкалье локализовали пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров
Пожарные в Забайкалье локализовали пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров, сообщает в воскресенье министерство природы региона. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:46:00+03:00
2025-05-18T13:46:00+03:00
2025-05-18T13:46:00+03:00
природные пожары в россии
происшествия
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МАГАДАН, 18 мая - РИА Новости. Пожарные в Забайкалье локализовали пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров, сообщает в воскресенье министерство природы региона. "Локализовано пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров в Тунгокоченском, Чернышевском и Шилкинском округах. Действует 26 лесных пожаров в Карымском, Тунгокоченском, Улётовском, Хилокском, Чернышевском, Читинском округах. Всего задействовано на тушении более 1,7 тысячи лесных пожарных с применением свыше двухсот единиц техники", - говорится в сообщении. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров.
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природные пожары в россии, происшествия
Природные пожары в России, Происшествия
В Забайкалье локализовали пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров
Минприроды: пять пожаров на площади 83 тыс гектаров локализовали в Забайкалье