https://ria.ru/20250518/minprirody-2017684029.html

В Забайкалье локализовали пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров

В Забайкалье локализовали пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров - РИА Новости, 18.05.2025

В Забайкалье локализовали пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров

Пожарные в Забайкалье локализовали пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров, сообщает в воскресенье министерство природы региона. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T13:46:00+03:00

2025-05-18T13:46:00+03:00

2025-05-18T13:46:00+03:00

природные пожары в россии

происшествия

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МАГАДАН, 18 мая - РИА Новости. Пожарные в Забайкалье локализовали пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров, сообщает в воскресенье министерство природы региона. "Локализовано пять пожаров на площади 83 тысячи гектаров в Тунгокоченском, Чернышевском и Шилкинском округах. Действует 26 лесных пожаров в Карымском, Тунгокоченском, Улётовском, Хилокском, Чернышевском, Читинском округах. Всего задействовано на тушении более 1,7 тысячи лесных пожарных с применением свыше двухсот единиц техники", - говорится в сообщении. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров.

https://ria.ru/20250518/sk-2017677541.html

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2025

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природные пожары в россии, происшествия