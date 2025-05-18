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Более километра водопроводной сети обновляют в столичном Марфино - РИА Новости, 26.05.2025
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16:34 18.05.2025 (обновлено: 16:35 26.05.2025)
https://ria.ru/20250518/marfino-2019144934.html
Более километра водопроводной сети обновляют в столичном Марфино
Более километра водопроводной сети обновляют в столичном Марфино - РИА Новости, 26.05.2025
Более километра водопроводной сети обновляют в столичном Марфино
Более километра водопроводной сети обновляют на Ботанической улице в столичном Марфино, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.05.2025
2025-05-18T16:34:00+03:00
2025-05-26T16:35:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более километра водопроводной сети обновляют на Ботанической улице в столичном Марфино, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "АО "Мосводоканал" в составе комплекса городского хозяйства столицы проводит реконструкцию участка водопроводной сети в районе Марфино на северо-востоке столицы. Работы идут на коммуникациях, проходящих вдоль Ботанической улицы от дома 25, строения 16 до пересечения с улицей Академика Королева", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работе специалисты применяют отечественное оборудование и материалы, показавшие высокие технические и эксплуатационные характеристики.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
Более километра водопроводной сети обновляют в столичном Марфино

Более километра водопроводной сети обновляют в Москве в районе Марфино

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на дома жилого комплекса "Марфино"
Вид на дома жилого комплекса Марфино - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на дома жилого комплекса "Марфино". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более километра водопроводной сети обновляют на Ботанической улице в столичном Марфино, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"АО "Мосводоканал" в составе комплекса городского хозяйства столицы проводит реконструкцию участка водопроводной сети в районе Марфино на северо-востоке столицы. Работы идут на коммуникациях, проходящих вдоль Ботанической улицы от дома 25, строения 16 до пересечения с улицей Академика Королева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в работе специалисты применяют отечественное оборудование и материалы, показавшие высокие технические и эксплуатационные характеристики.
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