https://ria.ru/20250518/marfino-2019144934.html

Более километра водопроводной сети обновляют в столичном Марфино

Более километра водопроводной сети обновляют в столичном Марфино - РИА Новости, 26.05.2025

Более километра водопроводной сети обновляют в столичном Марфино

Более километра водопроводной сети обновляют на Ботанической улице в столичном Марфино, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 26.05.2025

2025-05-18T16:34:00+03:00

2025-05-18T16:34:00+03:00

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более километра водопроводной сети обновляют на Ботанической улице в столичном Марфино, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "АО "Мосводоканал" в составе комплекса городского хозяйства столицы проводит реконструкцию участка водопроводной сети в районе Марфино на северо-востоке столицы. Работы идут на коммуникациях, проходящих вдоль Ботанической улицы от дома 25, строения 16 до пересечения с улицей Академика Королева", - говорится в сообщении. Отмечается, что в работе специалисты применяют отечественное оборудование и материалы, показавшие высокие технические и эксплуатационные характеристики.

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