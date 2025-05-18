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Марафон собрал 400 бегунов перед Российско-Китайским форумом в Хабаровске - РИА Новости, 19.05.2025
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Хабаровский край - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Хабаровский край
 
16:43 18.05.2025 (обновлено: 10:15 19.05.2025)
https://ria.ru/20250518/marafon-2017703120.html
Марафон собрал 400 бегунов перед Российско-Китайским форумом в Хабаровске
Марафон собрал 400 бегунов перед Российско-Китайским форумом в Хабаровске - РИА Новости, 19.05.2025
Марафон собрал 400 бегунов перед Российско-Китайским форумом в Хабаровске
Марафон "Большой Уссурийский – остров мечты!", в рамках спортивной программы Российско-Китайского форума, который пройдет в Хабаровске, собрал в воскресенье... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-18T16:43:00+03:00
2025-05-19T10:15:00+03:00
хабаровский край
дмитрий демешин
хабаровск
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Марафон "Большой Уссурийский – остров мечты!", в рамках спортивной программы Российско-Китайского форума, который пройдет в Хабаровске, собрал в воскресенье около 400 участников, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Глава Хабаровского края стал участником забега - преодолел дистанцию в 5 километров. Маршрут пролегал по Большому Уссурийскому острову, который должен дать старт новой странице сотрудничества России и КНР. "Марафон "Большой Уссурийский – остров мечты!" собрал сегодня около 400 любителей бега. Это самые волевые и экстремальные люди, ведь погода всячески пыталась помешать нам!.. Марафон, который можно было пробежать полностью или выбрать для себя дистанцию в 21,1, 10 и 5 километров, стал не только проверкой сил для участников, но и позволил оценить масштабы планов по освоению острова", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Ночью накануне забега и утром шел ливень, трасса размокла, сообщает правительство региона. В воскресенье было холодно и ветрено, а первые бегуны на длинные дистанции стартовали в дождь, уточнили в краевом правительстве. "У природы нет плохой погоды... Мы действительно хотим сделать Большой Уссурийский островом мечты. Здесь, на Дальнем Востоке, мы свои мечты в жизнь воплощаем сами – нашим трудом, нашими усилиями. Хотим сделать здесь зоны рекреации, пляжи, построим гостиницы и яхт-клубы. Убежден, что будет замечательное место, курорт для жителей Хабаровского края", - заявил губернатор. Все участники марафона "Большой Уссурийский – остров мечты!", прошедшие свои дистанции, получили памятные медали, а победители и призёры – награды за 1, 2 и 3 места. Глава региона отметил, что совместное с Китаем освоение острова уже ведется – на нашей территории строится подъездная дорога, возводится насыпь для возведения объектов пограничной инфраструктуры. Российско-Китайский форум пройдет в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова". "Мы получили более 3 тысяч заявок от представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР", - заключил Демешин. Ключевыми темами обсуждения на форуме станут совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание прямого диалога между предпринимателями двух стран, культурный, спортивный и молодежный диалоги. В программу форума войдут более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству РФ и КНР.
https://ria.ru/20250513/pasportizatsija-2016628961.html
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дмитрий демешин, хабаровск, хабаровский край
Хабаровский край, Дмитрий Демешин, Хабаровск, Хабаровский край
Марафон собрал 400 бегунов перед Российско-Китайским форумом в Хабаровске

Демешин: марафон "Большой Уссурийский – остров мечты!" собрал 400 бегунов

© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского краяМарафон "Большой Уссурийский – остров мечты!"
Марафон Большой Уссурийский – остров мечты! - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Хабаровского края
Марафон "Большой Уссурийский – остров мечты!"
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ХАБАРОВСК, 18 мая - РИА Новости. Марафон "Большой Уссурийский – остров мечты!", в рамках спортивной программы Российско-Китайского форума, который пройдет в Хабаровске, собрал в воскресенье около 400 участников, сообщил губернатор Дмитрий Демешин.
Глава Хабаровского края стал участником забега - преодолел дистанцию в 5 километров. Маршрут пролегал по Большому Уссурийскому острову, который должен дать старт новой странице сотрудничества России и КНР.
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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"Марафон "Большой Уссурийский – остров мечты!" собрал сегодня около 400 любителей бега. Это самые волевые и экстремальные люди, ведь погода всячески пыталась помешать нам!.. Марафон, который можно было пробежать полностью или выбрать для себя дистанцию в 21,1, 10 и 5 километров, стал не только проверкой сил для участников, но и позволил оценить масштабы планов по освоению острова", - написал Демешин в своем Telegram-канале.
Ночью накануне забега и утром шел ливень, трасса размокла, сообщает правительство региона. В воскресенье было холодно и ветрено, а первые бегуны на длинные дистанции стартовали в дождь, уточнили в краевом правительстве.
"У природы нет плохой погоды... Мы действительно хотим сделать Большой Уссурийский островом мечты. Здесь, на Дальнем Востоке, мы свои мечты в жизнь воплощаем сами – нашим трудом, нашими усилиями. Хотим сделать здесь зоны рекреации, пляжи, построим гостиницы и яхт-клубы. Убежден, что будет замечательное место, курорт для жителей Хабаровского края", - заявил губернатор.
Все участники марафона "Большой Уссурийский – остров мечты!", прошедшие свои дистанции, получили памятные медали, а победители и призёры – награды за 1, 2 и 3 места.
Глава региона отметил, что совместное с Китаем освоение острова уже ведется – на нашей территории строится подъездная дорога, возводится насыпь для возведения объектов пограничной инфраструктуры.
Российско-Китайский форум пройдет в Хабаровске 19-20 мая под девизом "Большой Уссурийский: сотрудничество в совместном освоении острова".
"Мы получили более 3 тысяч заявок от представителей бизнеса, органов государственной власти и креативных индустрий из России и КНР", - заключил Демешин.
Ключевыми темами обсуждения на форуме станут совместное освоение острова Большой Уссурийский, расширение экономического и инвестиционного сотрудничества, налаживание прямого диалога между предпринимателями двух стран, культурный, спортивный и молодежный диалоги. В программу форума войдут более 30 тематических площадок, деловых и культурных мероприятий, посвященных сотрудничеству РФ и КНР.
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
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30 апреля, 11:07
 
Хабаровский крайДмитрий ДемешинХабаровскХабаровский край
 
 
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