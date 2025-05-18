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В Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы - РИА Новости, 18.05.2025
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Хорошие новости
 
13:11 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/losenok-2017675883.html
В Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы
В Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы - РИА Новости, 18.05.2025
В Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы
Специалисты в Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы, сейчас он передан под надзор ветеринаров, сообщил губернатор Олег Мельниченко в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:11:00+03:00
2025-05-18T13:11:00+03:00
хорошие новости
пензенская область
кузнецкий район
олег мельниченко
общество
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САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Специалисты в Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы, сейчас он передан под надзор ветеринаров, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. &quot;Сотрудники охотуправления Минлесхоза Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы. Как говорят специалисты, ему не больше недели. Сначала работники охотинспекции ждали, что мать-лосиха вернется за детенышем, но надежды не оправдались. Тогда его передали под надзор ветеринаров. Когда лосенок окрепнет и подрастет, будет принято решение о его дальнейшей судьбе - оставить в экокомплексе или выпустить в лес&quot;, - написал Мельниченко.Он отметил, что специалисты призывают любителей лесных прогулок ни в коем случае не подходить к детенышам зверей, не трогать и не фотографировать их. "Самки часто прячутся при приближении человека и могут не вернуться обратно к малышам, которых в таком случае ждет гибель. Давайте беречь нашу природу", - добавил губернатор. Минлесхоз региона в Telegram-канале уточняет, что лосенок был спасен в Кузнецком районе области, его жизни ничего не угрожает.
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пензенская область, кузнецкий район, олег мельниченко, общество
Хорошие новости, Пензенская область, Кузнецкий район, Олег Мельниченко, Общество
В Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы

В Пензенской области спасли и передали ветеринарам осиротевшего лосенка

© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской областиСотрудники охотуправления Минлесхоза Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы
Сотрудники охотуправления Минлесхоза Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Пензенской области
Сотрудники охотуправления Минлесхоза Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы
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САРАТОВ, 18 мая - РИА Новости. Специалисты в Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы, сейчас он передан под надзор ветеринаров, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
«

"Сотрудники охотуправления Минлесхоза Пензенской области спасли лосенка, который остался без мамы. Как говорят специалисты, ему не больше недели. Сначала работники охотинспекции ждали, что мать-лосиха вернется за детенышем, но надежды не оправдались. Тогда его передали под надзор ветеринаров. Когда лосенок окрепнет и подрастет, будет принято решение о его дальнейшей судьбе - оставить в экокомплексе или выпустить в лес", - написал Мельниченко.

Он отметил, что специалисты призывают любителей лесных прогулок ни в коем случае не подходить к детенышам зверей, не трогать и не фотографировать их. "Самки часто прячутся при приближении человека и могут не вернуться обратно к малышам, которых в таком случае ждет гибель. Давайте беречь нашу природу", - добавил губернатор.
Минлесхоз региона в Telegram-канале уточняет, что лосенок был спасен в Кузнецком районе области, его жизни ничего не угрожает.
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Хорошие новостиПензенская областьКузнецкий районОлег МельниченкоОбщество
 
 
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