https://ria.ru/20250518/liksutov-2017685294.html
Ликсутов: более 7,3 тыс тонн мучных кондитерских изделий выпустили в Москве
Ликсутов: более 7,3 тыс тонн мучных кондитерских изделий выпустили в Москве - РИА Новости, 18.05.2025
Ликсутов: более 7,3 тыс тонн мучных кондитерских изделий выпустили в Москве
За первые три месяца текущего года отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросли на 31,7%, в мегаполисе выпустили свыше 7,3 тысячи тонн мучных... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:00:00+03:00
2025-05-18T15:00:00+03:00
2025-05-18T15:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
максим ликсутов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017684968_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_a2d57b4d1a4b7514a1c7f5e5d2832ecb.jpg
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросли на 31,7%, в мегаполисе выпустили свыше 7,3 тысячи тонн мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО формируется кластер пищевой промышленности. На его территории размещаются предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, заводы по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд. Благодаря поддержке города, объемы выпуска продовольственных товаров в Москве продолжают стабильно расти, что обеспечивает жителей свежими и качественными продуктами. Общий объем отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за первый квартал составил 30,2 миллиарда рублей, что свидетельствует о стабильном росте отрасли и ее важной роли в экономике столицы", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.За первые три месяца этого года предприятия выпустили более 8 тысяч тонн имбирных пряников, сладкого печенья, тортов и пирожных длительного хранения."В Москве функционирует около 120 предприятий, специализирующихся на производстве сладостей и выпечки. С активной поддержкой города они укрепляют позиции на рынке и снабжают жителей вкусной и качественной продукцией. Так, в январе-марте 2025 года объем выпуска пирожных в столице увеличился на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.В Москве работает комбинат "Добрынинский". В этом году компании исполнилось 110 лет. С начала года предприятие изготовило уже свыше 37,5 тысячи штук торта "Москва" и расширило ассортимент набором медово-шоколадных мини-пирожных.Как рассказал гендиректор предприятия Алексей Мошков, эффективность производства повышается с помощью современного промышленного оборудования, а также автоматизированных процессов."В этом году мы также расширили ассортимент, добавив в него оригинальные премиум торты с малиновым вкусом, которые уже успели завоевать популярность среди потребителей", – подчеркнул гендиреткор.Также в столице занимается выпуском сладостей фабрика "Тортофф". Это предприятие за первый квартал выпустило примерно 36 тысяч тортов. Производство сладостей увеличилось, этого удалось добиться с помощью удвоения производственных площадей и повышенному спросу покупателей. Завод преимущественно ведет сотрудничество с отечественными поставщиками сырья.Уточняется также, что кондитеры фабрики разработали новую линейку постных тортов, состав которых нельзя воспроизвести. В текущем году предприятие планирует достичь объема производства в две тонны в день. Фабрика также успешно осваивает платформы маркетплейсов для изготовления и доставки тортов и уже представлена в 12 городах, планируя расширение до 197 городов.Другой столичный производитель – предприятие "Твердь" - за первый квартал этого года реализовало пищевой продукции на сумму более 118 миллионов рублей. В рамках расширения ассортимента фабрика представила новые позиции: постный пирог с яблоком и пастушью запеканку с тыквой и индейкой.
https://ria.ru/20250515/proizvoditeli-2017069457.html
https://ria.ru/20250515/moskva-2016977284.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017684968_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a7b86155d0e154be943c7d3e02cbab17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, анатолий гарбузов, максим ликсутов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Максим Ликсутов
Ликсутов: более 7,3 тыс тонн мучных кондитерских изделий выпустили в Москве
Ликсутов: фабрики Москвы нарастили выпуск мучных кондитерских изделий
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. За первые три месяца текущего года отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий выросли на 31,7%, в мегаполисе выпустили свыше 7,3 тысячи тонн мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения, сообщил заммэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в ТиНАО формируется кластер пищевой промышленности. На его территории размещаются предприятия по выпуску мясной и молочной продукции, заводы по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, а также готовых блюд. Благодаря поддержке города, объемы выпуска продовольственных товаров в Москве продолжают стабильно расти, что обеспечивает жителей свежими и качественными продуктами. Общий объем отгрузки хлебобулочных и мучных кондитерских изделий за первый квартал составил 30,2 миллиарда рублей, что свидетельствует о стабильном росте отрасли и ее важной роли в экономике столицы", – сказал Ликсутов, его слова привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
За первые три месяца этого года предприятия выпустили более 8 тысяч тонн имбирных пряников, сладкого печенья, тортов и пирожных длительного хранения.
"В Москве функционирует около 120 предприятий, специализирующихся на производстве сладостей и выпечки. С активной поддержкой города они укрепляют позиции на рынке и снабжают жителей вкусной и качественной продукцией. Так, в январе-марте 2025 года объем выпуска пирожных в столице увеличился на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", – отметил министр правительства Москвы, глава городского ДИПП Анатолий Гарбузов.
В Москве работает комбинат "Добрынинский". В этом году компании исполнилось 110 лет. С начала года предприятие изготовило уже свыше 37,5 тысячи штук торта "Москва" и расширило ассортимент набором медово-шоколадных мини-пирожных.
Как рассказал гендиректор предприятия Алексей Мошков, эффективность производства повышается с помощью современного промышленного оборудования, а также автоматизированных процессов.
"В этом году мы также расширили ассортимент, добавив в него оригинальные премиум торты с малиновым вкусом, которые уже успели завоевать популярность среди потребителей", – подчеркнул гендиреткор.
Также в столице занимается выпуском сладостей фабрика "Тортофф". Это предприятие за первый квартал выпустило примерно 36 тысяч тортов. Производство сладостей увеличилось, этого удалось добиться с помощью удвоения производственных площадей и повышенному спросу покупателей. Завод преимущественно ведет сотрудничество с отечественными поставщиками сырья.
Уточняется также, что кондитеры фабрики разработали новую линейку постных тортов, состав которых нельзя воспроизвести. В текущем году предприятие планирует достичь объема производства в две тонны в день. Фабрика также успешно осваивает платформы маркетплейсов для изготовления и доставки тортов и уже представлена в 12 городах, планируя расширение до 197 городов.
Другой столичный производитель – предприятие "Твердь" - за первый квартал этого года реализовало пищевой продукции на сумму более 118 миллионов рублей. В рамках расширения ассортимента фабрика представила новые позиции: постный пирог с яблоком и пастушью запеканку с тыквой и индейкой.