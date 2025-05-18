https://ria.ru/20250518/krasnoarmeysk-2017653168.html

Операторы БПЛА раскрыли тактику, применяемую против ВСУ в Красноармейске

Операторы БПЛА раскрыли тактику, применяемую против ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 18.05.2025

Операторы БПЛА раскрыли тактику, применяемую против ВСУ в Красноармейске

Подразделение операторов БПЛА 56 отдельного батальона спецназначения "Хан" 51 гвардейской армии Южного военного округа, обнаружив точку запуска дрона ВСУ в... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T09:01:00+03:00

2025-05-18T09:01:00+03:00

2025-05-18T09:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

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вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Подразделение операторов БПЛА 56 отдельного батальона спецназначения "Хан" 51 гвардейской армии Южного военного округа, обнаружив точку запуска дрона ВСУ в пригороде Красноармейска в ДНР, вынудило операторов противника покинуть занимаемую позицию, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший боевую работу с командного пункта в режиме реального времени. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. "Красноармейск входит в зону нашей ответственности. Мы ведем разведку в Красноармейске по выявлению жилой силы противника, огневых точек и техники. Вот на данном мониторе вы как раз видите пригород Красноармейска, жилмассив. Сегодня мы обнаружили позицию БПЛА, соответственно, сейчас будем проверять, на месте они или нет, и будем поражать", - рассказывает агентству о ходе боевой работы заместитель командира роты с позывным "Тишина". Он отмечает, что после обнаружения противника они связываются с пилотами FPV-дронов - и те данные цели поражают. "Сейчас (противник – ред.) будет, возможно, выходить - забирать или ставить "птицу". Соответственно, мы (дрон-наблюдатель – ред.) находимся на такой высоте, что он нас не видит и не слышит. Вот вышел, вот установил "птицу", - поясняет офицер происходящее на мониторе наблюдения. Командиром была поставлена задача по возможности вскрыть ворота в строении, где укрылся противник, для дальнейшего залета ударного дрона-камикадзе. "Сейчас мы наблюдаем сброс. Соответственно, в голове у противника…: только выставили они "птицу" - и сразу по ним прилёт… Естественно сейчас они будут, возможно, осторожничать. Возможно, они будут сидеть в подвале до самой ночи. Если дом уже будет гореть - мы его там разрушим достаточно сильно - они могут покинуть позицию", - добавляет военнослужащий. В результате удачного попадания ворота здания были вскрыты, и противник, не дожидаясь ночи, покинул позицию, переместившись в соседнее строение, однако остался в поле зрения и под контролем ВС РФ.

https://ria.ru/20250310/pokrovsk-1981175698.html

https://ria.ru/20250317/taktika-2005514409.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красноармейск, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины