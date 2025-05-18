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Операторы БПЛА раскрыли тактику, применяемую против ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 18.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:01 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/krasnoarmeysk-2017653168.html
Операторы БПЛА раскрыли тактику, применяемую против ВСУ в Красноармейске
Операторы БПЛА раскрыли тактику, применяемую против ВСУ в Красноармейске - РИА Новости, 18.05.2025
Операторы БПЛА раскрыли тактику, применяемую против ВСУ в Красноармейске
Подразделение операторов БПЛА 56 отдельного батальона спецназначения "Хан" 51 гвардейской армии Южного военного округа, обнаружив точку запуска дрона ВСУ в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T09:01:00+03:00
2025-05-18T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
донецк
вооруженные силы рф
безопасность
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Подразделение операторов БПЛА 56 отдельного батальона спецназначения "Хан" 51 гвардейской армии Южного военного округа, обнаружив точку запуска дрона ВСУ в пригороде Красноармейска в ДНР, вынудило операторов противника покинуть занимаемую позицию, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший боевую работу с командного пункта в режиме реального времени. Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. "Красноармейск входит в зону нашей ответственности. Мы ведем разведку в Красноармейске по выявлению жилой силы противника, огневых точек и техники. Вот на данном мониторе вы как раз видите пригород Красноармейска, жилмассив. Сегодня мы обнаружили позицию БПЛА, соответственно, сейчас будем проверять, на месте они или нет, и будем поражать", - рассказывает агентству о ходе боевой работы заместитель командира роты с позывным "Тишина". Он отмечает, что после обнаружения противника они связываются с пилотами FPV-дронов - и те данные цели поражают. "Сейчас (противник – ред.) будет, возможно, выходить - забирать или ставить "птицу". Соответственно, мы (дрон-наблюдатель – ред.) находимся на такой высоте, что он нас не видит и не слышит. Вот вышел, вот установил "птицу", - поясняет офицер происходящее на мониторе наблюдения. Командиром была поставлена задача по возможности вскрыть ворота в строении, где укрылся противник, для дальнейшего залета ударного дрона-камикадзе. "Сейчас мы наблюдаем сброс. Соответственно, в голове у противника…: только выставили они "птицу" - и сразу по ним прилёт… Естественно сейчас они будут, возможно, осторожничать. Возможно, они будут сидеть в подвале до самой ночи. Если дом уже будет гореть - мы его там разрушим достаточно сильно - они могут покинуть позицию", - добавляет военнослужащий. В результате удачного попадания ворота здания были вскрыты, и противник, не дожидаясь ночи, покинул позицию, переместившись в соседнее строение, однако остался в поле зрения и под контролем ВС РФ.
https://ria.ru/20250310/pokrovsk-1981175698.html
https://ria.ru/20250317/taktika-2005514409.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
красноармейск
донецкая народная республика
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красноармейск, донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы рф, безопасность, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Донецк, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА раскрыли тактику, применяемую против ВСУ в Красноармейске

Бойцы "Юга" бьют по точкам запуска дронов в Красноармейске, вынуждая ВСУ бежать

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Оператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Подразделение операторов БПЛА 56 отдельного батальона спецназначения "Хан" 51 гвардейской армии Южного военного округа, обнаружив точку запуска дрона ВСУ в пригороде Красноармейска в ДНР, вынудило операторов противника покинуть занимаемую позицию, передает корреспондент РИА Новости, наблюдавший боевую работу с командного пункта в режиме реального времени.
Красноармейск (украинское название Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Улица в Покровске - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Покровск: что это за город, и в чем его значение для СВО
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"Красноармейск входит в зону нашей ответственности. Мы ведем разведку в Красноармейске по выявлению жилой силы противника, огневых точек и техники. Вот на данном мониторе вы как раз видите пригород Красноармейска, жилмассив. Сегодня мы обнаружили позицию БПЛА, соответственно, сейчас будем проверять, на месте они или нет, и будем поражать", - рассказывает агентству о ходе боевой работы заместитель командира роты с позывным "Тишина".
Он отмечает, что после обнаружения противника они связываются с пилотами FPV-дронов - и те данные цели поражают.
"Сейчас (противник – ред.) будет, возможно, выходить - забирать или ставить "птицу". Соответственно, мы (дрон-наблюдатель – ред.) находимся на такой высоте, что он нас не видит и не слышит. Вот вышел, вот установил "птицу", - поясняет офицер происходящее на мониторе наблюдения.
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В США пришли в ужас из-за российской военной тактики
17 марта, 15:28
Командиром была поставлена задача по возможности вскрыть ворота в строении, где укрылся противник, для дальнейшего залета ударного дрона-камикадзе.
"Сейчас мы наблюдаем сброс. Соответственно, в голове у противника…: только выставили они "птицу" - и сразу по ним прилёт… Естественно сейчас они будут, возможно, осторожничать. Возможно, они будут сидеть в подвале до самой ночи. Если дом уже будет гореть - мы его там разрушим достаточно сильно - они могут покинуть позицию", - добавляет военнослужащий.
В результате удачного попадания ворота здания были вскрыты, и противник, не дожидаясь ночи, покинул позицию, переместившись в соседнее строение, однако остался в поле зрения и под контролем ВС РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаДонецкВооруженные силы РФБезопасностьВооруженные силы Украины
 
 
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