https://ria.ru/20250518/korabl-2017648151.html

Корабль, столкнувшийся в Нью-Йорке с мостом, эвакуировали с места ЧП

Корабль, столкнувшийся в Нью-Йорке с мостом, эвакуировали с места ЧП - РИА Новости, 18.05.2025

Корабль, столкнувшийся в Нью-Йорке с мостом, эвакуировали с места ЧП

Пострадавший от столкновения с Бруклинским мостом в Нью-Йорке корабль эвакуировали с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T07:33:00+03:00

2025-05-18T07:33:00+03:00

2025-05-18T08:33:00+03:00

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая - РИА Новости. Пострадавший от столкновения с Бруклинским мостом в Нью-Йорке корабль эвакуировали с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости. Инцидент произошел в ночь на воскресенье (мск). Как писало издание New York Post, парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. По данным мэра города Эрика Адамса, меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при ЧП, из них четверо – серьезно. Около 23.40 местного времени (06.40 мск) судно было эвакуировано. С помощью другого корабля оно прошло под Бруклинским мостом – на этот раз успешно. Сам мост при этом работает – по нему по-прежнему проезжают автомобили. В акватории Ист-Ривер остался корабль экстренных служб.

https://ria.ru/20250518/stolknovenie-2017646461.html

нью-йорк (город)

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Спасательная операция у Бруклинского моста, в который врезался мексиканский корабль Корреспондент РИА Новости снял ход спасательной операции у Бруклинского моста, в который врезался мексиканский корабль. Наблюдающие за событиями аплодируют задействованным спасателям. 2025-05-18T07:33 true PT0M25S

Эвакуация поврежденного при столкновении с Бруклинским мостом парусного судна Поврежденное при столкновении с Бруклинским мостом в Нью-Йорке парусное судно эвакуировали с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости. 2025-05-18T07:33 true PT0M06S

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