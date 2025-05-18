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Корабль, столкнувшийся в Нью-Йорке с мостом, эвакуировали с места ЧП - РИА Новости, 18.05.2025
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07:33 18.05.2025 (обновлено: 08:33 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/korabl-2017648151.html
Корабль, столкнувшийся в Нью-Йорке с мостом, эвакуировали с места ЧП
Корабль, столкнувшийся в Нью-Йорке с мостом, эвакуировали с места ЧП - РИА Новости, 18.05.2025
Корабль, столкнувшийся в Нью-Йорке с мостом, эвакуировали с места ЧП
Пострадавший от столкновения с Бруклинским мостом в Нью-Йорке корабль эвакуировали с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T07:33:00+03:00
2025-05-18T08:33:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая - РИА Новости. Пострадавший от столкновения с Бруклинским мостом в Нью-Йорке корабль эвакуировали с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости. Инцидент произошел в ночь на воскресенье (мск). Как писало издание New York Post, парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. По данным мэра города Эрика Адамса, меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при ЧП, из них четверо – серьезно. Около 23.40 местного времени (06.40 мск) судно было эвакуировано. С помощью другого корабля оно прошло под Бруклинским мостом – на этот раз успешно. Сам мост при этом работает – по нему по-прежнему проезжают автомобили. В акватории Ист-Ривер остался корабль экстренных служб.
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Спасательная операция у Бруклинского моста, в который врезался мексиканский корабль
Корреспондент РИА Новости снял ход спасательной операции у Бруклинского моста, в который врезался мексиканский корабль. Наблюдающие за событиями аплодируют задействованным спасателям.
2025-05-18T07:33
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Эвакуация поврежденного при столкновении с Бруклинским мостом парусного судна
Поврежденное при столкновении с Бруклинским мостом в Нью-Йорке парусное судно эвакуировали с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
Корабль, столкнувшийся в Нью-Йорке с мостом, эвакуировали с места ЧП

Столкнувшийся с Бруклинским мостом корабль эвакуировали с места ЧП

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НЬЮ-ЙОРК, 18 мая - РИА Новости. Пострадавший от столкновения с Бруклинским мостом в Нью-Йорке корабль эвакуировали с места ЧП, передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел в ночь на воскресенье (мск). Как писало издание New York Post, парусное судно мексиканского флота с более чем 200 людьми на борту врезалось в Бруклинский мост в Нью-Йорке. По данным мэра города Эрика Адамса, меньшей мере 19 из 277 членов экипажа пострадали при ЧП, из них четверо – серьезно.
Около 23.40 местного времени (06.40 мск) судно было эвакуировано. С помощью другого корабля оно прошло под Бруклинским мостом – на этот раз успешно.
Сам мост при этом работает – по нему по-прежнему проезжают автомобили. В акватории Ист-Ривер остался корабль экстренных служб.
Бруклинский мост в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Названа причина столкновения мексиканского корабля с Бруклинским мостом
06:40
 
В миреНью-Йорк (город)
 
 
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