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Володин рассказал об использовании нацвалют в торговле России и Киргизии - РИА Новости, 18.05.2025
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16:43 18.05.2025 (обновлено: 17:23 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/kirgiziya-2017703315.html
Володин рассказал об использовании нацвалют в торговле России и Киргизии
Володин рассказал об использовании нацвалют в торговле России и Киргизии - РИА Новости, 18.05.2025
Володин рассказал об использовании нацвалют в торговле России и Киргизии
Использование национальных валют в торговых отношениях между Россией и Киргизией превысило 90%, заявил председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:43:00+03:00
2025-05-18T17:23:00+03:00
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БИШКЕК, 18 мая - РИА Новости. Использование национальных валют в торговых отношениях между Россией и Киргизией превысило 90%, заявил председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин на встрече со спикером Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Нурланбеком Тургунбек уулу."Только за прошлый год рост товарооборота составил 13,5 процента, объем порядка 4,1 миллиарда долларов. Причем, когда мы говорим об отношениях с Кыргызстаном, мы подчеркиваем, что наши торговые отношения базируются в основном на использовании национальных валют. Объем достиг порядка 92 процентов",- сказал Володин в воскресенье на встрече.По его словам, "это высокий показатель". "Это говорит о том, что многое делается на уровне исполнительной власти, и когда речь идет о законодательном парламентском измерении, нам важно использовать те возможности, которые есть в рамках наших полномочий для того, чтобы договоренности в рамках межправкомиссии реализовывались как можно более эффективно", - отметил Володин.В свою очередь Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что Россия традиционно является крупнейшим инвестором Кыргызстана, и "вклад ее деловых кругов в развитие Республики стабильно растет". "Налажена бесперебойная и беспошлинная поставка нефтепродуктов, электроэнергии и газа. Мы заинтересованы в том, чтобы российский частный бизнес, частные инвесторы обратили особое внимание на возможности Республики и активизировали свою работу в данном направлении", - сказал спикер Жогорку Кенеша. Он заверил, что "Кыргызская Республика всегда открыта для российских инвестиций и готова полностью поддерживать инициативы и проекты добросовестных инвесторов, оказывать максимальную помощь перед реализации и защищать их инвестиции"."Уверен, что наблюдаемый в последние годы заметный и устойчивый рост экономики Кыргызской Республики, безусловно, отразившийся на повышении благополучия граждан, в том числе за счет существенного роста заработных плат, экономической активности, увеличение транзитных и туристических потоков, ускорения темпов строительства жилья и инфраструктурных объектов, стал возможен в том числе благодаря эффективному выстроенному сотрудничеству с Российской Федерацией и привлечению ее бизнеса", - сказал Нурланбек Тургунбек уулу.Володин во главе парламентской делегации 18-19 мая посещает Киргизию. В понедельник в Бишкеке Володин проведет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
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киргизия, россия, бишкек, вячеслав володин, одкб, госдума рф, экономика
Киргизия, Россия, Бишкек, Вячеслав Володин, ОДКБ, Госдума РФ, Экономика
Володин рассказал об использовании нацвалют в торговле России и Киргизии

Володин: использование нацвалют в торговле между РФ и Киргизией достигло 92%

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Киргизии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на встрече с председателем парламента Киргизии
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БИШКЕК, 18 мая - РИА Новости. Использование национальных валют в торговых отношениях между Россией и Киргизией превысило 90%, заявил председатель Госдумы, председатель ПА ОДКБ Вячеслав Володин на встрече со спикером Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Нурланбеком Тургунбек уулу.
"Только за прошлый год рост товарооборота составил 13,5 процента, объем порядка 4,1 миллиарда долларов. Причем, когда мы говорим об отношениях с Кыргызстаном, мы подчеркиваем, что наши торговые отношения базируются в основном на использовании национальных валют. Объем достиг порядка 92 процентов",- сказал Володин в воскресенье на встрече.
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По его словам, "это высокий показатель". "Это говорит о том, что многое делается на уровне исполнительной власти, и когда речь идет о законодательном парламентском измерении, нам важно использовать те возможности, которые есть в рамках наших полномочий для того, чтобы договоренности в рамках межправкомиссии реализовывались как можно более эффективно", - отметил Володин.
В свою очередь Нурланбек Тургунбек уулу отметил, что Россия традиционно является крупнейшим инвестором Кыргызстана, и "вклад ее деловых кругов в развитие Республики стабильно растет". "Налажена бесперебойная и беспошлинная поставка нефтепродуктов, электроэнергии и газа. Мы заинтересованы в том, чтобы российский частный бизнес, частные инвесторы обратили особое внимание на возможности Республики и активизировали свою работу в данном направлении", - сказал спикер Жогорку Кенеша. Он заверил, что "Кыргызская Республика всегда открыта для российских инвестиций и готова полностью поддерживать инициативы и проекты добросовестных инвесторов, оказывать максимальную помощь перед реализации и защищать их инвестиции".
"Уверен, что наблюдаемый в последние годы заметный и устойчивый рост экономики Кыргызской Республики, безусловно, отразившийся на повышении благополучия граждан, в том числе за счет существенного роста заработных плат, экономической активности, увеличение транзитных и туристических потоков, ускорения темпов строительства жилья и инфраструктурных объектов, стал возможен в том числе благодаря эффективному выстроенному сотрудничеству с Российской Федерацией и привлечению ее бизнеса", - сказал Нурланбек Тургунбек уулу.
Володин во главе парламентской делегации 18-19 мая посещает Киргизию. В понедельник в Бишкеке Володин проведет заседание Совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ).
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