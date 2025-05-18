https://ria.ru/20250518/kinolog-2017641678.html

Кинолог рассказал, как сделать так, чтобы собаку не укачивало в машине

Кинолог рассказал, как сделать так, чтобы собаку не укачивало в машине - РИА Новости, 18.05.2025

Кинолог рассказал, как сделать так, чтобы собаку не укачивало в машине

Собаки любят кататься на автомобилях, но с непривычки их может укачивать, приучать питомцев к путешествиям на машине следует постепенно и только в самых крайних РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T03:30:00+03:00

2025-05-18T03:30:00+03:00

2025-05-18T03:30:00+03:00

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147244/31/1472443118_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_ffd225c95c0d1f5f78999b2aac2f6484.jpg

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Собаки любят кататься на автомобилях, но с непривычки их может укачивать, приучать питомцев к путешествиям на машине следует постепенно и только в самых крайних случаях пользоваться медицинскими препаратами, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Укачивание собаки в машине или кинетоз – довольно распространённый случай, который может превратить приятную поездку в настоящую проблему. К счастью, подобная история существует не первый день, и специалисты давно научились грамотно её решать. Хозяину в этой ситуации важно понимать два момента: почему возникает укачивание и как можно помочь питомцу. Помощь может быть как заблаговременной, так и непосредственно во время поездки", – сказал Голубев. Он пояснил, что, как правило, в 90% случаев основная причина плохого самочувствия собаки в дороге – слабый вестибулярный аппарат. Особенно часто с укачиванием в машине сталкиваются щенки, у которых он остаётся не до конца сформированным до года. В остальных случаях укачивание может быть вызвано болезнью или стрессом, поэтому кинолог призвал избегать в поездках суеты, громких звуков и резких манёвров. Голубев рассказал, что вестибулярный аппарат собаки нужно "закаливать" заранее. По его словам, задолго до начала поездок на длительные расстояния можно начать регулярно приучать собаку к машине. Сначала её можно просто пускать внутрь на сидение, чтобы она поняла, что машина не таит в себе угрозы. Затем собака должна привыкнуть к движению, для этого можно каждый вечер делать с ней круг во дворе, а потом постепенно увеличивать время поездки. Кроме того, он порекомендовал избегать ситуаций, при которых автомобиль может начать ассоциироваться у питомца исключительно с чем-то негативным, например, поездкой к ветеринару. Поэтому возить собаку стоит не только к врачу, но и в парк или зоомагазин, добавил кинолог. Также президент РКФ перечислил несколько правил для комфортной поездки собаки. Так, питомца не стоит возить, если он заболел (кроме случаев поездок к ветеринару). Кормить животное нужно минимум за два часа до поездки и держать в автомобиле питьевую воду. Не помешает заранее подготовить влажные салфетки, пакетики, подстилки и любимые игрушки питомца, а также всегда проветривать машину. Для небольших пород можно приобрести специальное автокресло, а крупных лучше перевозить на заднем сидении. Если ничего не помогает и собака продолжает страдать от кинетоза, следует обратиться к ветеринару, чтобы он помог подобрать средство от укачивания. По словам Голубева, сейчас на рынке представлено множество современных лекарств, которые не вызывают побочных эффектов. Как правило, лекарства демонстрируют эффективность с первого же раза, но лучше всё-таки постараться натренировать вестибулярный аппарат собаки заранее, а также проработать страхи, если таковые имеются, порекомендовал Голубев. "Со временем при частых поездках питомцы начинают получать настоящее удовольствие от машин – с интересом смотрят в окно и рассматривают соседей. Кинологи, правда, советуют не разрешать собаке полностью высовываться из открытого окна ради её же безопасности", - отметил он.

https://ria.ru/20250511/kinolog-2016289901.html

https://ria.ru/20250504/kinolog-2014831793.html

https://ria.ru/20250427/sobaka-2013646401.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)