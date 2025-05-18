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Мужчин в 13 раз чаще женщин наказывают за мелкое хулиганство - РИА Новости, 18.05.2025
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05:20 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/khuliganstvo-2017644116.html
Мужчин в 13 раз чаще женщин наказывают за мелкое хулиганство
Мужчин в 13 раз чаще женщин наказывают за мелкое хулиганство - РИА Новости, 18.05.2025
Мужчин в 13 раз чаще женщин наказывают за мелкое хулиганство
Мужчины в России в 2024 году привлекались к административной ответственности за мелкое хулиганство почти 130 тысяч раз, это в 13 раз чаще, чем женщины, узнали... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T05:20:00+03:00
2025-05-18T05:20:00+03:00
россия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мужчины в России в 2024 году привлекались к административной ответственности за мелкое хулиганство почти 130 тысяч раз, это в 13 раз чаще, чем женщины, узнали РИА Новости, изучив судебную статистику. В ней указано, что женщины в прошлом году совершили 9824 правонарушения по статье КоАП о мелком хулиганстве, мужчины за этот период привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения 129 493 раза. Всего было совершено почти 140 тысяч таких правонарушений, наказание в виде штрафа назначили 63 тысячи раз, в виде административного ареста – 76 тысяч. При этом средняя сумма штрафа оказалась небольшой – чуть меньше 1 тысячи рублей. Статья КоАП “Мелкое хулиганство” (20.1 КоАП РФ) состоит из пяти частей – это само мелкое хулиганство, такое же деяние, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, а также распространение в сети оскорбительных сведений об обществе, государстве и его представителях. Две последние части предусматривают наказание за повторные правонарушения части 3 статьи 20.1. В подавляющем числе случаев граждан привлекают к административной ответственности по данной статье за нарушение общественного порядка из-за громкой ругани матом, агрессивного поведения, провоцирования конфликтов, споров с правоохранителями, выходок в состоянии опьянения и так далее.
https://ria.ru/20250427/mvd-2013670279.html
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россия
Россия
Мужчин в 13 раз чаще женщин наказывают за мелкое хулиганство

Мужчин в России в 13 раз чаще женщин наказывают за мелкое хулиганство

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мужчины в России в 2024 году привлекались к административной ответственности за мелкое хулиганство почти 130 тысяч раз, это в 13 раз чаще, чем женщины, узнали РИА Новости, изучив судебную статистику.
В ней указано, что женщины в прошлом году совершили 9824 правонарушения по статье КоАП о мелком хулиганстве, мужчины за этот период привлекались к ответственности за аналогичные правонарушения 129 493 раза.
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Всего было совершено почти 140 тысяч таких правонарушений, наказание в виде штрафа назначили 63 тысячи раз, в виде административного ареста – 76 тысяч. При этом средняя сумма штрафа оказалась небольшой – чуть меньше 1 тысячи рублей.
Статья КоАП “Мелкое хулиганство” (20.1 КоАП РФ) состоит из пяти частей – это само мелкое хулиганство, такое же деяние, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти, а также распространение в сети оскорбительных сведений об обществе, государстве и его представителях. Две последние части предусматривают наказание за повторные правонарушения части 3 статьи 20.1.
В подавляющем числе случаев граждан привлекают к административной ответственности по данной статье за нарушение общественного порядка из-за громкой ругани матом, агрессивного поведения, провоцирования конфликтов, споров с правоохранителями, выходок в состоянии опьянения и так далее.
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