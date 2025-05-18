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Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной из Йемена - РИА Новости, 18.05.2025
Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T02:29:00+03:00
2025-05-18T02:29:00+03:00
2025-05-18T02:29:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о перехвате ракеты, запущенной из Йемена. Ранее армия сообщила о запуске ракеты со стороны Йемена, в нескольких районах Израиля была объявлена воздушная тревога. "Запущенная из Йемена ракета была перехвачена", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
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в мире, йемен, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Йемен, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль сообщил о перехвате ракеты, запущенной из Йемена
Армия Израиля сообщила о перехвате запущенной из Йемена ракеты