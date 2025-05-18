https://ria.ru/20250518/istoriya-2017694976.html
В России прошла акция "Наша история", посвященная Дню музеев
В России прошла акция "Наша история", посвященная Дню музеев - РИА Новости, 18.05.2025
В России прошла акция "Наша история", посвященная Дню музеев
Более 500 тысяч детей, их родителей и наставников приняли участие во всероссийской акции "Наша история", которая посвящена Дню музеев, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:45:00+03:00
2025-05-18T15:45:00+03:00
2025-05-18T15:45:00+03:00
россия
ночь музеев
история
общество
великая отечественная война (1941-1945)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017693349_0:0:1752:985_1920x0_80_0_0_f3889e039e266c6e8106c46219172a42.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 500 тысяч детей, их родителей и наставников приняли участие во всероссийской акции "Наша история", которая посвящена Дню музеев, сообщили в пресс-службе "Движения первых". "С 12 по 18 мая во всех регионах России прошла акция "Движения первых" и Росдетцентра "Наша история", посвященная Международному дню музеев. В разных уголках страны к ней присоединилось более полумиллиона ребят, их родителей и наставников", - говорится в сообщении. Как отметили в движении, участники акции организовали временную экспозицию, которая посвящена Году защитника Отечества. Дети приносили ценные и уникальные экспонаты, сохранившиеся в семье от родственника, сражавшегося в Великой Отечественной войне или спецоперации. Кроме того, участники акции подготовили аудио-сопровождение для гостей экспозиции, рассказывающее об истории экспоната и о его владельце.
https://ria.ru/20250515/osvobozhdenie-2017132057.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017693349_0:0:1314:985_1920x0_80_0_0_9355dd46d9145999d3721aa10935c0a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ночь музеев, история, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Ночь музеев, история, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
В России прошла акция "Наша история", посвященная Дню музеев
Более 500 тысяч детей приняли участие во всероссийской акции "Наша история"