https://ria.ru/20250518/istoriya-2017694976.html

В России прошла акция "Наша история", посвященная Дню музеев

В России прошла акция "Наша история", посвященная Дню музеев - РИА Новости, 18.05.2025

В России прошла акция "Наша история", посвященная Дню музеев

Более 500 тысяч детей, их родителей и наставников приняли участие во всероссийской акции "Наша история", которая посвящена Дню музеев, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T15:45:00+03:00

2025-05-18T15:45:00+03:00

2025-05-18T15:45:00+03:00

россия

ночь музеев

история

общество

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 500 тысяч детей, их родителей и наставников приняли участие во всероссийской акции "Наша история", которая посвящена Дню музеев, сообщили в пресс-службе "Движения первых". "С 12 по 18 мая во всех регионах России прошла акция "Движения первых" и Росдетцентра "Наша история", посвященная Международному дню музеев. В разных уголках страны к ней присоединилось более полумиллиона ребят, их родителей и наставников", - говорится в сообщении. Как отметили в движении, участники акции организовали временную экспозицию, которая посвящена Году защитника Отечества. Дети приносили ценные и уникальные экспонаты, сохранившиеся в семье от родственника, сражавшегося в Великой Отечественной войне или спецоперации. Кроме того, участники акции подготовили аудио-сопровождение для гостей экспозиции, рассказывающее об истории экспоната и о его владельце.

https://ria.ru/20250515/osvobozhdenie-2017132057.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, ночь музеев, история, общество, великая отечественная война (1941-1945)