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В России прошла акция "Наша история", посвященная Дню музеев - РИА Новости, 18.05.2025
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15:45 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/istoriya-2017694976.html
В России прошла акция "Наша история", посвященная Дню музеев
В России прошла акция "Наша история", посвященная Дню музеев - РИА Новости, 18.05.2025
В России прошла акция "Наша история", посвященная Дню музеев
Более 500 тысяч детей, их родителей и наставников приняли участие во всероссийской акции "Наша история", которая посвящена Дню музеев, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:45:00+03:00
2025-05-18T15:45:00+03:00
россия
ночь музеев
история
общество
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 500 тысяч детей, их родителей и наставников приняли участие во всероссийской акции "Наша история", которая посвящена Дню музеев, сообщили в пресс-службе "Движения первых". "С 12 по 18 мая во всех регионах России прошла акция "Движения первых" и Росдетцентра "Наша история", посвященная Международному дню музеев. В разных уголках страны к ней присоединилось более полумиллиона ребят, их родителей и наставников", - говорится в сообщении. Как отметили в движении, участники акции организовали временную экспозицию, которая посвящена Году защитника Отечества. Дети приносили ценные и уникальные экспонаты, сохранившиеся в семье от родственника, сражавшегося в Великой Отечественной войне или спецоперации. Кроме того, участники акции подготовили аудио-сопровождение для гостей экспозиции, рассказывающее об истории экспоната и о его владельце.
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россия, ночь музеев, история, общество, великая отечественная война (1941-1945)
Россия, Ночь музеев, история, Общество, Великая Отечественная война (1941-1945)
В России прошла акция "Наша история", посвященная Дню музеев

Более 500 тысяч детей приняли участие во всероссийской акции "Наша история"

© Движение первыхУчастники акции Движения первых "Наша история". Кадр видео
Участники акции Движения первых Наша история. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Движение первых
Участники акции Движения первых "Наша история". Кадр видео
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Более 500 тысяч детей, их родителей и наставников приняли участие во всероссийской акции "Наша история", которая посвящена Дню музеев, сообщили в пресс-службе "Движения первых".
"С 12 по 18 мая во всех регионах России прошла акция "Движения первых" и Росдетцентра "Наша история", посвященная Международному дню музеев. В разных уголках страны к ней присоединилось более полумиллиона ребят, их родителей и наставников", - говорится в сообщении.
Как отметили в движении, участники акции организовали временную экспозицию, которая посвящена Году защитника Отечества. Дети приносили ценные и уникальные экспонаты, сохранившиеся в семье от родственника, сражавшегося в Великой Отечественной войне или спецоперации. Кроме того, участники акции подготовили аудио-сопровождение для гостей экспозиции, рассказывающее об истории экспоната и о его владельце.
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РоссияНочь музеевисторияОбществоВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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