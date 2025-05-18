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В Румынии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 19.05.2025
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21:17 18.05.2025 (обновлено: 11:42 19.05.2025)
https://ria.ru/20250518/golosovanie-2017725757.html
В Румынии закрылись избирательные участки
В Румынии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 19.05.2025
В Румынии закрылись избирательные участки
Голосование на выборах президента Румынии завершилось в воскресенье, все избирательные участки внутри страны закрылись в 21.00 (совпадает с мск). РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-18T21:17:00+03:00
2025-05-19T11:42:00+03:00
в мире
румыния
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никушор дан
кэлин джеорджеску
президентские выборы в румынии — 2025
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Голосование на выборах президента Румынии завершилось в воскресенье, все избирательные участки внутри страны закрылись в 21.00 (совпадает с мск). В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%), а также мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Ранее в МВД страны заявили, что в течение дня не было зарегистрировано серьезных нарушений, хотя поступило 140 сообщений о возможных инцидентах. Официальный представитель МВД, комиссар Моника Дажбог, сообщила журналистам, что из этих сообщений 43 не подтвердились, 10 находятся в процессе расследования, а семь были направлены для рассмотрения в Центральное избирательное бюро и Постоянный избирательный орган. По словам Дажбог, около 30 жалоб касались фотографирования или видеосъемки избирательных бюллетеней, что запрещено румынским законодательством, а примерно 20 сообщений были связаны с незаконным продолжением предвыборной агитации в день голосования. Президентские выборы в Румынии проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе принявших участие в голосовании избирателей. Нынешние выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей, в том числе со стороны администрации США, в подавлении оппозиции.
https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017716893.html
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в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025
В мире, Румыния, Бухарест, США, Никушор Дан, Кэлин Джеорджеску, Президентские выборы в Румынии — 2025
В Румынии закрылись избирательные участки

Голосование на президентских выборах в Румынии завершилось в 21.00

© AP Photo / Andreea AlexandruМужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии. 18 мая 2025
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии. 18 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Andreea Alexandru
Мужчина голосует во втором туре президентских выборов в Румынии. 18 мая 2025
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Голосование на выборах президента Румынии завершилось в воскресенье, все избирательные участки внутри страны закрылись в 21.00 (совпадает с мск).
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%), а также мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
Женщина голосует во втором туре повторных президентских выборов в Бухаресте, Румыния - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
На выборах в Румынии зафиксировали 140 возможных нарушений
Вчера, 19:02
Ранее в МВД страны заявили, что в течение дня не было зарегистрировано серьезных нарушений, хотя поступило 140 сообщений о возможных инцидентах. Официальный представитель МВД, комиссар Моника Дажбог, сообщила журналистам, что из этих сообщений 43 не подтвердились, 10 находятся в процессе расследования, а семь были направлены для рассмотрения в Центральное избирательное бюро и Постоянный избирательный орган. По словам Дажбог, около 30 жалоб касались фотографирования или видеосъемки избирательных бюллетеней, что запрещено румынским законодательством, а примерно 20 сообщений были связаны с незаконным продолжением предвыборной агитации в день голосования.
Президентские выборы в Румынии проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе принявших участие в голосовании избирателей.
Нынешние выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей, в том числе со стороны администрации США, в подавлении оппозиции.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Дуров: одна из стран Европы потребовала ввести цензуру в Telegram в Румынии
Вчера, 16:44
 
В миреРумынияБухарестСШАНикушор ДанКэлин ДжеорджескуПрезидентские выборы в Румынии — 2025
 
 
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