https://ria.ru/20250518/golosovanie-2017725757.html

В Румынии закрылись избирательные участки

В Румынии закрылись избирательные участки - РИА Новости, 19.05.2025

В Румынии закрылись избирательные участки

Голосование на выборах президента Румынии завершилось в воскресенье, все избирательные участки внутри страны закрылись в 21.00 (совпадает с мск). РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-18T21:17:00+03:00

2025-05-18T21:17:00+03:00

2025-05-19T11:42:00+03:00

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никушор дан

кэлин джеорджеску

президентские выборы в румынии — 2025

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Голосование на выборах президента Румынии завершилось в воскресенье, все избирательные участки внутри страны закрылись в 21.00 (совпадает с мск). В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, большинство голосов в нем набрали лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%), а также мэр Бухареста Никушор Дан (21%). Ранее в МВД страны заявили, что в течение дня не было зарегистрировано серьезных нарушений, хотя поступило 140 сообщений о возможных инцидентах. Официальный представитель МВД, комиссар Моника Дажбог, сообщила журналистам, что из этих сообщений 43 не подтвердились, 10 находятся в процессе расследования, а семь были направлены для рассмотрения в Центральное избирательное бюро и Постоянный избирательный орган. По словам Дажбог, около 30 жалоб касались фотографирования или видеосъемки избирательных бюллетеней, что запрещено румынским законодательством, а примерно 20 сообщений были связаны с незаконным продолжением предвыборной агитации в день голосования. Президентские выборы в Румынии проводятся раз в пять лет. Порога явки в стране нет, выборы будут признаны состоявшимися при любом числе принявших участие в голосовании избирателей. Нынешние выборы в Румынии проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура 2024 года, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги были отменены из-за предполагаемого вмешательства через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей, в том числе со стороны администрации США, в подавлении оппозиции.

https://ria.ru/20250518/rumyniya-2017716893.html

https://ria.ru/20250518/durov-2017703495.html

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в мире, румыния, бухарест, сша, никушор дан, кэлин джеорджеску, президентские выборы в румынии — 2025