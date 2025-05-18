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В Курской области дрон ВСУ атаковал дом, погибла женщина
В Курской области дрон ВСУ атаковал дом, погибла женщина - РИА Новости, 18.05.2025
В Курской области дрон ВСУ атаковал дом, погибла женщина
При ударе дрона ВСУ по дому в селе Поды погибла пожилая женщина, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:36:00+03:00
2025-05-18T10:36:00+03:00
2025-05-18T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При ударе дрона ВСУ по дому в селе Поды погибла пожилая женщина, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом в селе Поды Хомутовского района погибла 69-летняя женщина", — написал он.Врио губернатора добавил, что возникшее возгорание кровли и хозяйственных построек оперативно ликвидировали пожарные и добровольцы АНО "Патриот".После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при ударе БПЛА по автомобилю в селе Большенизовцево Рыльского района пострадали двое мужчин.В регионе действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области дрон ВСУ атаковал дом, погибла женщина
Хинштейн: при ударе дрона ВСУ по дому в курском селе Поды погибла женщина