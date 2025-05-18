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В Курской области дрон ВСУ атаковал дом, погибла женщина - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:36 18.05.2025 (обновлено: 11:32 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/gibel-2017663710.html
В Курской области дрон ВСУ атаковал дом, погибла женщина
В Курской области дрон ВСУ атаковал дом, погибла женщина - РИА Новости, 18.05.2025
В Курской области дрон ВСУ атаковал дом, погибла женщина
При ударе дрона ВСУ по дому в селе Поды погибла пожилая женщина, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:36:00+03:00
2025-05-18T11:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
александр хинштейн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При ударе дрона ВСУ по дому в селе Поды погибла пожилая женщина, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале."Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом в селе Поды Хомутовского района погибла 69-летняя женщина", — написал он.Врио губернатора добавил, что возникшее возгорание кровли и хозяйственных построек оперативно ликвидировали пожарные и добровольцы АНО "Патриот".После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при ударе БПЛА по автомобилю в селе Большенизовцево Рыльского района пострадали двое мужчин.В регионе действует режим контртеррористической операции.
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курская область
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происшествия, курская область, александр хинштейн, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины
В Курской области дрон ВСУ атаковал дом, погибла женщина

Хинштейн: при ударе дрона ВСУ по дому в курском селе Поды погибла женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. При ударе дрона ВСУ по дому в селе Поды погибла пожилая женщина, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Сегодня ночью в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на жилой дом в селе Поды Хомутовского района погибла 69-летняя женщина", — написал он.
Врио губернатора добавил, что возникшее возгорание кровли и хозяйственных построек оперативно ликвидировали пожарные и добровольцы АНО "Патриот".
После полного освобождения Курской области российскими военными противник обстреливает ее территорию и атакует с помощью беспилотников. Так, в четверг при ударе БПЛА по автомобилю в селе Большенизовцево Рыльского района пострадали двое мужчин.
В регионе действует режим контртеррористической операции.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьАлександр ХинштейнВооруженные силы Украины
 
 
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