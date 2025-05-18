СМИ: Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС новый вариант сделки по Газе
Axios: Уиткофф предложил Израилю и ХАМАС новый вариант сделки о прекращении огня
© AP Photo / Alex BrandonСтив Уиткофф
© AP Photo / Alex Brandon
Стив Уиткофф. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф предложил Израилю и палестинскому движению ХАМАС обновленный вариант сделки о прекращении огня в секторе Газа, который даст ХАМАС гарантии, что Израиль не сможет в одностороннем порядке возобновить боевые действия, сообщает портал Axios со ссылкой на израильского чиновника и осведомленный источник.
"Уиткофф передал Израилю и ХАМАС обновленное предложение по сделке о заложниках и прекращении огня в Газе и оказывает давление на стороны с тем, чтобы они его приняли... Новые формулировки призваны дать ХАМАС гарантии, что (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху не сможет объявить о прекращении перемирия в одностороннем порядке и возобновить войну, как это произошло в марте", - говорится в публикации на сайте портала.
Axios отмечает, что новое предложение Уиткоффа схоже с предыдущими и предусматривает освобождение 10 израильских заложников в обмен на 45-60 дней прекращения огня и освобождение палестинских заключенных.
Как сообщают собеседники портала, Израиль и ХАМАС обсуждают предложение Уиткоффа не в катарской Дохе, где на этой неделе возобновились переговоры, а по другим каналам. По данным источников Axios, Нетаньяху одобрил обновленный вариант сделки, но "с множеством условий и оговорок", тогда как ХАМАС пока не дал на нее положительного ответа.
Ранее телеканал CNN сообщал, что ХАМАС согласно передать Израилю от семи до девяти заложников из сектора Газа в обмен на ряд условий, в том числе двухмесячное перемирие и освобождение 300 палестинских заключенных.
В начале мая власти Израиля на фоне тупика в переговорах по сектору Газа анонсировали значительное расширение военной операции в анклаве с целью усиления давления на ХАМАС. Операция получила название "Колесницы Гидеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям боевиков.
Расширение боевых действий происходит параллельно с переговорами в Катаре через посредников, где все еще предпринимаются попытки согласовать перемирие и сделку по освобождению израильских заложников. Израильская сторона настаивает на принятии так называемой схемы Уиткоффа, которая подразумевает освобождение некоторого числа заложников в обмен на продление режима прекращения огня. Правительство Израиля также регулярно заявляет, что война не прекратится без освобождения всех заложников, полного разгрома ХАМАС и создания реалий, при которых сектор Газа больше не представляет угрозы для еврейского государства. Движение ХАМАС, в свою очередь, заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения