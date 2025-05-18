https://ria.ru/20250518/gaza-2017701161.html

Израиль начал широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа

Израиль начал широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа - РИА Новости, 18.05.2025

Израиль начал широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа

Армия обороны Израиля начала широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа, сообщила пресс-службы вооруженных сил страны. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T16:30:00+03:00

2025-05-18T16:30:00+03:00

2025-05-18T17:33:00+03:00

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

хамас

израиль

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 18 мая — РИА Новости. Армия обороны Израиля начала широкомасштабную наземную операцию в секторе Газа, сообщила пресс-службы вооруженных сил страны."За последний день войска ЦАХАЛ под командованием Южного командования, включая как военнослужащих-срочников, так и резервистов, начали масштабные наземные операции по всей северной и южной части сектора Газа в рамках операции "Колесницы Гедеона", — говорится в релизе.Военные заявили, что за последнюю неделю израильские ВВС поразили более 670 объектов ХАМАС по всему сектору Газа."Среди пораженных целей были склады оружия, подземные объекты террористической инфраструктуры, пусковые ракетные установки, а также террористы. К текущему моменту войска уничтожили десятки террористов, демонтировали объекты террористической инфраструктуры на земле и под землей и в настоящее время развертываются на ключевых позициях в секторе Газа", — утверждают в ЦАХАЛ.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник анонсировал масштабное наступление на Газу с целью полного разгрома ХАМАС. По его словам, война не прекратится, даже если палестинское движение отпустит десять заложников.Операция получила название "Колесницы Гедеона" и предполагает захват и удержание новых территорий, массовое перемещение жителей Газы с севера на юг и усиление ударов по целям движения.Перемирие между Израилем и ХАМАС официально закончилось 1 марта, но боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании ситуации в секторе Газа. Тем не менее Тель-Авив прекратил поставки электричества на опреснительную установку в анклаве и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.В ночь на 18 марта израильская армия возобновила удары по сектору Газа. Как заявил Нетаньяху, это связано с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.Палестинское движение, в свою очередь, подчеркнуло, что заинтересовано не во временном соглашении, а в гарантиях полного прекращения войны и вывода израильских войск из анклава.

https://ria.ru/20250518/gaza-2017671793.html

https://ria.ru/20250518/khamas-2017664050.html

https://ria.ru/20250510/abbas-2016243990.html

https://ria.ru/20250518/konflikt-1915630213.html

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в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас, израиль, биньямин нетаньяху