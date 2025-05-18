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Ефимов: за пять лет москвичи приватизировали 60 тысяч жилых помещений - РИА Новости, 18.05.2025
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14:12 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/efimov-2017634782.html
Ефимов: за пять лет москвичи приватизировали 60 тысяч жилых помещений
Ефимов: за пять лет москвичи приватизировали 60 тысяч жилых помещений - РИА Новости, 18.05.2025
Ефимов: за пять лет москвичи приватизировали 60 тысяч жилых помещений
С 2020 года в Москве оформили в частную собственность более 60 тысяч жилых помещений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T14:12:00+03:00
2025-05-18T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. С 2020 года в Москве оформили в частную собственность более 60 тысяч жилых помещений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Граждане, приватизировавшие жилье, могут распоряжаться им по своему усмотрению, например продавать, дарить, сдавать в аренду, оставлять в наследство. Чтобы воспользоваться такими правами, москвичи активно оформляют жилые помещения в собственность. Так, за последние пять лет жители столицы приватизировали свыше 60 тысяч квартир и комнат, в которых проживали по договорам соцнайма", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что 11 тысяч приватизировали в прошлом году, а 3,7 тысячи – с января по май 2025 года.Общая площадь приватизированных с 2020 года жилых помещений составляет три миллиона квадратных метров, уточняется в пресс-релизе.В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, что на юге столицы с 2020 года заключили около 9 тысяч договоров, на юго-востоке – более 8 тысяч, на востоке - свыше 7,8 тысячи.
https://ria.ru/20250517/efimov-2017468883.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: за пять лет москвичи приватизировали 60 тысяч жилых помещений

Ефимов: за пять лет москвичи оформили в собственность 60 тысяч жилых помещений

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. С 2020 года в Москве оформили в частную собственность более 60 тысяч жилых помещений, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Граждане, приватизировавшие жилье, могут распоряжаться им по своему усмотрению, например продавать, дарить, сдавать в аренду, оставлять в наследство. Чтобы воспользоваться такими правами, москвичи активно оформляют жилые помещения в собственность. Так, за последние пять лет жители столицы приватизировали свыше 60 тысяч квартир и комнат, в которых проживали по договорам соцнайма", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
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В сообщении уточняется, что 11 тысяч приватизировали в прошлом году, а 3,7 тысячи – с января по май 2025 года.
Общая площадь приватизированных с 2020 года жилых помещений составляет три миллиона квадратных метров, уточняется в пресс-релизе.
В свою очередь глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, что на юге столицы с 2020 года заключили около 9 тысяч договоров, на юго-востоке – более 8 тысяч, на востоке - свыше 7,8 тысячи.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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