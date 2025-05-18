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СМИ: Британия планирует создать гвардию для охраны объектов инфраструктуры
СМИ: Британия планирует создать гвардию для охраны объектов инфраструктуры - РИА Новости, 18.05.2025
СМИ: Британия планирует создать гвардию для охраны объектов инфраструктуры
Великобритания планирует создать внутреннюю гвардию из тысяч добровольцев для охраны объектов критической инфраструктуры для защиты от атак вражеских государств РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T01:36:00+03:00
2025-05-18T01:36:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Великобритания планирует создать внутреннюю гвардию из тысяч добровольцев для охраны объектов критической инфраструктуры для защиты от атак вражеских государств и террористов, сообщает газета Times. "В соответствии с планами, выдвинутыми в правительственном стратегическом обзоре обороны (SDR), будет создана внутренняя гвардия для защиты британских электростанций и аэропортов от атак со стороны вражеских государств и террористов", - пишет издание. В состав гвардии войдут несколько тысяч добровольцев, которые будут направлены на охрану атомных электростанций, телекоммуникационных объектов, интернет-кабелей, соединяющих Великобританию с остальным миром. Издание отмечает, что это формирование будет создано по образцу гражданского ополчения 1940 года, когда Великобритания столкнулась с перспективой вторжения нацистской Германии.
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в мире, великобритания, германия
В мире, Великобритания, Германия
СМИ: Британия планирует создать гвардию для охраны объектов инфраструктуры
Times: Британия планирует создать гвардию для охраны объектов инфраструктуры