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Российские войска освободили село Богатырь в ДНР
Российские войска освободили село Богатырь в ДНР - РИА Новости, 18.05.2025
Российские войска освободили село Богатырь в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Богатырь в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:08:00+03:00
2025-05-18T12:08:00+03:00
2025-05-18T13:24:00+03:00
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Богатырь в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.За минувшие сутки бойцы "Востока" нанесли удары по живой силе и технике трех бригад противника в районе Темировки в Запорожской области, Отрадного в ДНР и Березового в Днепропетровской области.ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Кадры освобождения села Богатырь в ДНР
Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны России. Министерство показало кадры боевой работы подразделений 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" в ходе освобождения этого населенного пункта.
2025-05-18T12:08
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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская область
Российские войска освободили село Богатырь в ДНР
МО РФ: российские войска освободили село Богатырь в ДНР