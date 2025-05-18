https://ria.ru/20250518/bogatyr--2017669932.html

Российские войска освободили село Богатырь в ДНР

Российские войска освободили село Богатырь в ДНР - РИА Новости, 18.05.2025

Российские войска освободили село Богатырь в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Богатырь в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:08:00+03:00

2025-05-18T12:08:00+03:00

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специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

безопасность

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль село Богатырь в ДНР, сообщило Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Восток" освобожден населенный пункт Богатырь Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.За минувшие сутки бойцы "Востока" нанесли удары по живой силе и технике трех бригад противника в районе Темировки в Запорожской области, Отрадного в ДНР и Березового в Днепропетровской области.ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Кадры освобождения села Богатырь в ДНР Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны России. Министерство показало кадры боевой работы подразделений 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" в ходе освобождения этого населенного пункта. 2025-05-18T12:08 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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донецкая народная республика, россия, безопасность, вооруженные силы украины, запорожская область