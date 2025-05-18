https://ria.ru/20250518/bespilotniki-2017671182.html
ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом
ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 18.05.2025
ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом
Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:19:00+03:00
2025-05-18T12:19:00+03:00
2025-05-18T12:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России."Восемнадцатого мая с 9.30 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом
МО РФ: средства ПВО с 9:30 до 11:00 мск уничтожили три БПЛА ВСУ над Крымом