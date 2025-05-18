https://ria.ru/20250518/bespilotniki-2017671182.html

ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом

ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом - РИА Новости, 18.05.2025

ПВО сбила три украинских беспилотника над Крымом

Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:19:00+03:00

2025-05-18T12:19:00+03:00

2025-05-18T12:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

республика крым

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Крымом, сообщили в Минобороны России."Восемнадцатого мая с 9.30 до 11.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

республика крым

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)