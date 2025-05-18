https://ria.ru/20250518/ataki-2017661862.html

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 18.05.2025

Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T10:04:00+03:00

2025-05-18T10:04:00+03:00

2025-05-18T10:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

вячеслав гладков

белгородская область

украина

белгородский район

безопасность

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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 78 снарядов и зафиксированы атаки 48 беспилотниками, из них 29 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях, двух складских помещениях, двух объектах связи и автобусе. "В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка и Пороз подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 27 боеприпасов, и атакам 6 беспилотников. Последствий нет. В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 44 боеприпаса в ходе 10 обстрелов и совершены атаки 3 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе три населенных пункта подверглись атакам 4 беспилотников. В Валуйском муниципальном округе по шести сёлам совершены атаки 10 беспилотников и выпущен один боеприпас. В Волоконовском районе три хутора атакованы 3 беспилотниками. В Шебекинском муниципальном округе по шести населенным пунктам выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 22 беспилотников, из которых 18 сбиты и подавлены. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250518/spetsoperatsiya-2017643756.html

белгородская область

украина

белгородский район

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вячеслав гладков, белгородская область, украина, белгородский район, безопасность