Гладков рассказал об атаках ВСУ на Белгородскую область
ВСУ обстреляли Белгородскую область более 70 боеприпасами за сутки
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области более 70 снарядами, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков
По информации губернатора, за минувшие сутки 29 населенных пунктов в шести районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 78 снарядов и зафиксированы атаки 48 беспилотниками, из них 29 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях, двух складских помещениях, двух объектах связи и автобусе.
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"В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка и Пороз подверглись 5 обстрелам, в ходе которых выпущено 27 боеприпасов, и атакам 6 беспилотников. Последствий нет. В Краснояружском районе по сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Староселье выпущено 44 боеприпаса в ходе 10 обстрелов и совершены атаки 3 беспилотников. Информация о последствиях уточняется", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе три населенных пункта подверглись атакам 4 беспилотников. В Валуйском муниципальном округе по шести сёлам совершены атаки 10 беспилотников и выпущен один боеприпас. В Волоконовском районе три хутора атакованы 3 беспилотниками. В Шебекинском муниципальном округе по шести населенным пунктам выпущено 6 боеприпасов и нанесены удары 22 беспилотников, из которых 18 сбиты и подавлены.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.