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На побережье Анапы обнаружили незначительные выбросы мазута - РИА Новости, 18.05.2025
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15:14 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/anapa-2017691654.html
На побережье Анапы обнаружили незначительные выбросы мазута
На побережье Анапы обнаружили незначительные выбросы мазута - РИА Новости, 18.05.2025
На побережье Анапы обнаружили незначительные выбросы мазута
Мелкие выбросы нефтепродуктов обнаружили и убрали на одном участке побережья Анапы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:14:00+03:00
2025-05-18T15:14:00+03:00
происшествия
анапа
краснодарский край
керченский пролив
крушение двух танкеров в керченском проливе
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СОЧИ, 18 мая – РИА Новости. Мелкие выбросы нефтепродуктов обнаружили и убрали на одном участке побережья Анапы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мазута обнаружили на одном из участков между селом Витязево и станицей Благовещенской. Мелкие выбросы мазута 18 мая ликвидировали", - говорится в сообщении. Уточняется, что участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов не выявили следов мазута на других участках береговой линии Анапы, в том числе на основных туристических пляжах курорта. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250418/krym-2012135479.html
анапа
краснодарский край
керченский пролив
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происшествия, анапа, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Краснодарский край, Керченский пролив, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
На побережье Анапы обнаружили незначительные выбросы мазута

На побережье Анапы обнаружили и ликвидировали мелкие выбросы нефтепродуктов

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНаучный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе
Научный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Научный штаб для отработки очистки берега от мазута в Анапе. Архивное фото
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СОЧИ, 18 мая – РИА Новости. Мелкие выбросы нефтепродуктов обнаружили и убрали на одном участке побережья Анапы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мазута обнаружили на одном из участков между селом Витязево и станицей Благовещенской. Мелкие выбросы мазута 18 мая ликвидировали", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов не выявили следов мазута на других участках береговой линии Анапы, в том числе на основных туристических пляжах курорта.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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ПроисшествияАнапаКраснодарский крайКерченский проливКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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