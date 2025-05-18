https://ria.ru/20250518/anapa-2017691654.html

На побережье Анапы обнаружили незначительные выбросы мазута

На побережье Анапы обнаружили незначительные выбросы мазута - РИА Новости, 18.05.2025

На побережье Анапы обнаружили незначительные выбросы мазута

Мелкие выбросы нефтепродуктов обнаружили и убрали на одном участке побережья Анапы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T15:14:00+03:00

2025-05-18T15:14:00+03:00

2025-05-18T15:14:00+03:00

происшествия

анапа

краснодарский край

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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СОЧИ, 18 мая – РИА Новости. Мелкие выбросы нефтепродуктов обнаружили и убрали на одном участке побережья Анапы, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "По результатам утреннего мониторинга незначительные выбросы мазута обнаружили на одном из участков между селом Витязево и станицей Благовещенской. Мелкие выбросы мазута 18 мая ликвидировали", - говорится в сообщении. Уточняется, что участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов не выявили следов мазута на других участках береговой линии Анапы, в том числе на основных туристических пляжах курорта. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250418/krym-2012135479.html

анапа

краснодарский край

керченский пролив

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происшествия, анапа, краснодарский край, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе