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В Вологодской области после введения ограничений закрылись 232 алкомаркета - РИА Новости, 18.05.2025
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00:12 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/alkomarket-2017634017.html
В Вологодской области после введения ограничений закрылись 232 алкомаркета
В Вологодской области после введения ограничений закрылись 232 алкомаркета - РИА Новости, 18.05.2025
В Вологодской области после введения ограничений закрылись 232 алкомаркета
После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 232 алкомаркета из 610, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T00:12:00+03:00
2025-05-18T00:12:00+03:00
общество
вологодская область
вологда
череповец
георгий филимонов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 232 алкомаркета из 610, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Он провел рабочее совещание по реализации закона о новых правилах продажи алкогольной продукции, вступившего в силу 1 марта. "На территории региона работало 610 алкомаркетов. За время действия регионального закона закрылось уже 232 точки: федеральных — 145, региональных — 87, две из них за последнюю неделю. В том числе: в Вологде из 118 алкомаркетов сейчас работают 59; в Череповце было 265 точек, осталось 145", - написал Филимонов в своем Telegram-канале. Он отметил, что три муниципальных округа полностью освободились от алкомаркетов: Вашкинский, Устюженский и Сямженский. "Продолжаем контролировать соблюдение требований закона вместе с представителями правоохранительных органов. В том числе контролируем точки продажи на соответствие критериям закона области для помещений совместно с Роспотребнадзором. Боремся с незаконной продажей алкогольной продукции в социальных сетях", - добавил губернатор. Также он сообщил, что по сравнению с 2024 годом за март-апрель 2025-го число ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось с 21 до 15 случаев, а число нарушений, связанных с распитием алкоголя в запрещённых местах, снизилось на 32,5%. "Всё меньше пациентов госпитализируют в стационар с алкогольным психозом и отравлением. По данным министерства здравоохранения России, за первый квартал смертность в регионе снизилась на 50%", - отметил глава региона. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
https://ria.ru/20250418/rezultaty-2012103631.html
https://ria.ru/20250418/gubernator-2012155864.html
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общество, вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Вологодская область, Вологда, Череповец, Георгий Филимонов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Вологодской области после введения ограничений закрылись 232 алкомаркета

Филимонов: в Вологодской области закрылись 232 алкомаркета из 610

© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Fotolia / Pavel Losevsky
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 232 алкомаркета из 610, сообщил губернатор Георгий Филимонов.
Он провел рабочее совещание по реализации закона о новых правилах продажи алкогольной продукции, вступившего в силу 1 марта.
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"На территории региона работало 610 алкомаркетов. За время действия регионального закона закрылось уже 232 точки: федеральных — 145, региональных — 87, две из них за последнюю неделю. В том числе: в Вологде из 118 алкомаркетов сейчас работают 59; в Череповце было 265 точек, осталось 145", - написал Филимонов в своем Telegram-канале.
Он отметил, что три муниципальных округа полностью освободились от алкомаркетов: Вашкинский, Устюженский и Сямженский.
"Продолжаем контролировать соблюдение требований закона вместе с представителями правоохранительных органов. В том числе контролируем точки продажи на соответствие критериям закона области для помещений совместно с Роспотребнадзором. Боремся с незаконной продажей алкогольной продукции в социальных сетях", - добавил губернатор.
Также он сообщил, что по сравнению с 2024 годом за март-апрель 2025-го число ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось с 21 до 15 случаев, а число нарушений, связанных с распитием алкоголя в запрещённых местах, снизилось на 32,5%.
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"Всё меньше пациентов госпитализируют в стационар с алкогольным психозом и отравлением. По данным министерства здравоохранения России, за первый квартал смертность в регионе снизилась на 50%", - отметил глава региона.
Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
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ОбществоВологодская областьВологдаЧереповецГеоргий ФилимоновФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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