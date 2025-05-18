https://ria.ru/20250518/alkomarket-2017634017.html

В Вологодской области после введения ограничений закрылись 232 алкомаркета

В Вологодской области после введения ограничений закрылись 232 алкомаркета - РИА Новости, 18.05.2025

В Вологодской области после введения ограничений закрылись 232 алкомаркета

После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 232 алкомаркета из 610, сообщил губернатор Георгий Филимонов. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T00:12:00+03:00

2025-05-18T00:12:00+03:00

2025-05-18T00:12:00+03:00

общество

вологодская область

вологда

череповец

георгий филимонов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая - РИА Новости. После введения ограничений розничной продажи алкогольной продукции в Вологодской области закрылись 232 алкомаркета из 610, сообщил губернатор Георгий Филимонов. Он провел рабочее совещание по реализации закона о новых правилах продажи алкогольной продукции, вступившего в силу 1 марта. "На территории региона работало 610 алкомаркетов. За время действия регионального закона закрылось уже 232 точки: федеральных — 145, региональных — 87, две из них за последнюю неделю. В том числе: в Вологде из 118 алкомаркетов сейчас работают 59; в Череповце было 265 точек, осталось 145", - написал Филимонов в своем Telegram-канале. Он отметил, что три муниципальных округа полностью освободились от алкомаркетов: Вашкинский, Устюженский и Сямженский. "Продолжаем контролировать соблюдение требований закона вместе с представителями правоохранительных органов. В том числе контролируем точки продажи на соответствие критериям закона области для помещений совместно с Роспотребнадзором. Боремся с незаконной продажей алкогольной продукции в социальных сетях", - добавил губернатор. Также он сообщил, что по сравнению с 2024 годом за март-апрель 2025-го число ДТП по вине нетрезвых водителей сократилось с 21 до 15 случаев, а число нарушений, связанных с распитием алкоголя в запрещённых местах, снизилось на 32,5%. "Всё меньше пациентов госпитализируют в стационар с алкогольным психозом и отравлением. По данным министерства здравоохранения России, за первый квартал смертность в регионе снизилась на 50%", - отметил глава региона. Закон об ограничении розничной продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу с 1 марта 2025 года. В соответствии с документом, в частности, с понедельника по пятницу алкоголь в регионе можно приобрести с 12.00 до 14.00. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, в День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы розничная продажа алкоголя осуществляется с 8.00 до 23.00. Рестораны могут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.

https://ria.ru/20250418/rezultaty-2012103631.html

https://ria.ru/20250418/gubernator-2012155864.html

https://ria.ru/20241029/vologda-1980696163.html

вологодская область

вологда

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общество, вологодская область, вологда, череповец, георгий филимонов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)