Вице-премьер Афганистана оценил итоги своего визита в Россию
Вице-премьер Афганистана Барадар высоко оценил итоги своего визита в Россию
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoАбдул Гани Барадар
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Абдул Гани Барадар. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вице-премьер афганского правительства Абдул Гани Барадар высоко оценил итоги своего визита в Россию, где он принял участие в 16-м Казанском международном экономическом форуме.
По возвращении на родину в субботу вечером Барадар дал пресс-конференцию для местных журналистов, заявив, что визит в РФ был продуктивным и весьма успешным, сообщила в воскресенье канцелярия вице-премьера.
Барадар, как уточняет его канцелярия, в ходе своего визита в РФ провел продуктивные встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Мордовии Артемом Здуновым, посвященные политическим, экономическим и торговым вопросам.
"Он также упомянул о проведении обстоятельных дискуссий с двумя заместителями премьер-министра Российской Федерации по вопросам наращивания двусторонней торговли между Кабулом и Москвой, привлечения инвестиций российских инвесторов в Афганистан и налаживания работы совместных предприятий между двумя странами в различных секторах экономики", - говорится в сообщении.
Также заместитель премьера упомянул участие в афгано-российском бизнес-форуме, где между Афганистаном и Россией было подписано пять важных меморандумов о взаимопонимании, охватывающих такие области, как транспорт и транзит, двусторонняя торговля и сотрудничество между частными секторами обеих стран, отмечает канцелярия.
"Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам высоко оценил этот визит, назвав его весьма успешным", - добавляется в сообщении.