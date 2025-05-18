https://ria.ru/20250518/afganistan-2017644967.html

Вице-премьер Афганистана оценил итоги своего визита в Россию

Вице-премьер Афганистана оценил итоги своего визита в Россию - РИА Новости, 18.05.2025

Вице-премьер Афганистана оценил итоги своего визита в Россию

Вице-премьер афганского правительства Абдул Гани Барадар высоко оценил итоги своего визита в Россию, где он принял участие в 16-м Казанском международном... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T05:43:00+03:00

2025-05-18T05:43:00+03:00

2025-05-18T05:43:00+03:00

россия

афганистан

кабул (город)

рустам минниханов

артем здунов

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Вице-премьер афганского правительства Абдул Гани Барадар высоко оценил итоги своего визита в Россию, где он принял участие в 16-м Казанском международном экономическом форуме. По возвращении на родину в субботу вечером Барадар дал пресс-конференцию для местных журналистов, заявив, что визит в РФ был продуктивным и весьма успешным, сообщила в воскресенье канцелярия вице-премьера. Барадар, как уточняет его канцелярия, в ходе своего визита в РФ провел продуктивные встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и главой Мордовии Артемом Здуновым, посвященные политическим, экономическим и торговым вопросам. "Он также упомянул о проведении обстоятельных дискуссий с двумя заместителями премьер-министра Российской Федерации по вопросам наращивания двусторонней торговли между Кабулом и Москвой, привлечения инвестиций российских инвесторов в Афганистан и налаживания работы совместных предприятий между двумя странами в различных секторах экономики", - говорится в сообщении. Также заместитель премьера упомянул участие в афгано-российском бизнес-форуме, где между Афганистаном и Россией было подписано пять важных меморандумов о взаимопонимании, охватывающих такие области, как транспорт и транзит, двусторонняя торговля и сотрудничество между частными секторами обеих стран, отмечает канцелярия. "Заместитель премьер-министра по экономическим вопросам высоко оценил этот визит, назвав его весьма успешным", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20250517/rossiya-2017562349.html

https://ria.ru/20250517/afganistan-2017527439.html

россия

афганистан

кабул (город)

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россия, афганистан, кабул (город), рустам минниханов, артем здунов