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Сильные духом и телом: Летние игры "Аэрофлота" прошли в "Лужниках" - РИА Новости, 18.05.2025
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15:32 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/aeroflot-2017686192.html
Сильные духом и телом: Летние игры "Аэрофлота" прошли в "Лужниках"
Сильные духом и телом: Летние игры "Аэрофлота" прошли в "Лужниках" - РИА Новости, 18.05.2025
Сильные духом и телом: Летние игры "Аэрофлота" прошли в "Лужниках"
17 мая в рамках Дня семьи и спорта в олимпийском спортивном комплексе "Лужники" прошли первые Летние игры группы "Аэрофлот". В соревнованиях по семи командным и РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:32:00+03:00
2025-05-18T15:32:00+03:00
фото
аэрофлот
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/2017686192.jpg?1747571579
17 мая в рамках Дня семьи и спорта в олимпийском спортивном комплексе "Лужники" прошли первые Летние игры группы "Аэрофлот". В соревнованиях по семи командным и шести индивидуальным видам спорта приняли участие более тысячи спортсменов."Аэрофлот" – не только национальный авиаперевозчик, но и компания людей, пропагандирующая здоровый и спортивный образ жизни. Авиакомпания традиционно оказывает всестороннюю поддержку спорту и выступает партнером крупных спортивных состязаний. Перевозчик поддерживает спортивный и здоровый образ жизни своих пассажиров во время летнего и зимнего сезонов: ежегодно предоставляет возможность бесплатного провоза снаряжения для горных и водных видов спорта.
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96
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фото, аэрофлот, спорт, фото
Фото, Аэрофлот, Спорт

Сильные духом и телом: Летние игры "Аэрофлота" прошли в "Лужниках"

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17 мая в рамках Дня семьи и спорта в олимпийском спортивном комплексе "Лужники" прошли первые Летние игры группы "Аэрофлот". В соревнованиях по семи командным и шести индивидуальным видам спорта приняли участие более тысячи спортсменов.
"Аэрофлот" – не только национальный авиаперевозчик, но и компания людей, пропагандирующая здоровый и спортивный образ жизни. Авиакомпания традиционно оказывает всестороннюю поддержку спорту и выступает партнером крупных спортивных состязаний. Перевозчик поддерживает спортивный и здоровый образ жизни своих пассажиров во время летнего и зимнего сезонов: ежегодно предоставляет возможность бесплатного провоза снаряжения для горных и водных видов спорта.
© РИА Новости / Олег Сысоев

Гостей и участников соревнований встречают настоящие стюардессы, чья задача, как в полете, подсказать, помочь, обеспечить хорошее настроение.

Летние игры в Лужниках

Гостей и участников соревнований встречают настоящие стюардессы, чья задача, как в полете, подсказать, помочь, обеспечить хорошее настроение.

© РИА Новости / Олег Сысоев
1 из 12
© РИА Новости / Олег Сысоев

Перед официальным открытием Летних игр спортсмены выполняют разминочные упражнения.

Летние игры в Лужниках

Перед официальным открытием Летних игр спортсмены выполняют разминочные упражнения.

© РИА Новости / Олег Сысоев
2 из 12
© РИА Новости / Олег Сысоев

Участников спортивного праздника приветствуют профессиональные акробаты.

Летние игры в Лужниках

Участников спортивного праздника приветствуют профессиональные акробаты.

© РИА Новости / Олег Сысоев
3 из 12
© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"

"Только сильные духом люди способны достигать серьезных спортивных результатов и работать в авиации", – сказал генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский, открывая Летние игры вместе с директорами компаний, входящих в группу "Аэрофлот".

Летние игры в Лужниках

"Только сильные духом люди способны достигать серьезных спортивных результатов и работать в авиации", – сказал генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский, открывая Летние игры вместе с директорами компаний, входящих в группу "Аэрофлот".

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"
4 из 12
© РИА Новости / Олег Сысоев

За победу в семи командных дисциплинах боролись 82 команды. Соревнования проходили по стритболу, мини-футболу, волейболу и эстафетам.

Летние игры в Лужниках

За победу в семи командных дисциплинах боролись 82 команды. Соревнования проходили по стритболу, мини-футболу, волейболу и эстафетам.

© РИА Новости / Олег Сысоев
5 из 12
© РИА Новости / Олег Сысоев

Также прошло шесть соревнований в индивидуальных дисциплинах. Среди них – комплекс норм "Аэрофлот", скиппинг, баскетбол 1х1 и массовый забег.

Летние игры в Лужниках

Также прошло шесть соревнований в индивидуальных дисциплинах. Среди них – комплекс норм "Аэрофлот", скиппинг, баскетбол 1х1 и массовый забег.

© РИА Новости / Олег Сысоев
6 из 12
© РИА Новости / Олег Сысоев

Каждый желающий мог попробовать силы в фиджитал-гонках на радиоуправляемых моделях автомобилей.

Летние игры в Лужниках

Каждый желающий мог попробовать силы в фиджитал-гонках на радиоуправляемых моделях автомобилей.

© РИА Новости / Олег Сысоев
7 из 12
© РИА Новости / Олег Сысоев

Полосу препятствий "Вызов принят" проходили семейные команды.

Летние игры в Лужниках

Полосу препятствий "Вызов принят" проходили семейные команды.

© РИА Новости / Олег Сысоев
8 из 12
© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"

Финалом соревнований стал массовый забег на 2,5 тысячи метров вокруг Большой спортивной арены "Лужников".

Летние игры в Лужниках

Финалом соревнований стал массовый забег на 2,5 тысячи метров вокруг Большой спортивной арены "Лужников".

© Фото : пресс-служба "Аэрофлота"
9 из 12
© РИА Новости / Олег Сысоев

Итогом Летних игр стало награждение победителей. На сцене – лучший футбольный защитник игр Илья Солодышев.

Летние игры в Лужниках

Итогом Летних игр стало награждение победителей. На сцене – лучший футбольный защитник игр Илья Солодышев.

© РИА Новости / Олег Сысоев
10 из 12
© РИА Новости / Олег Сысоев

Это награждение победителям запомнится надолго. Как и одному из лучших футболистов турнира Илье Кулакову из компании "Аэромар".

Летние игры в Лужниках

Это награждение победителям запомнится надолго. Как и одному из лучших футболистов турнира Илье Кулакову из компании "Аэромар".

© РИА Новости / Олег Сысоев
11 из 12
© РИА Новости / Олег Сысоев

Финальным аккордом Летних игр группы "Аэрофлот" стало выступление певицы Люси Чеботиной.

Летние игры в Лужниках

Финальным аккордом Летних игр группы "Аэрофлот" стало выступление певицы Люси Чеботиной.

© РИА Новости / Олег Сысоев
12 из 12
 
ФотоАэрофлотСпорт
 
 
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