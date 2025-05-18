Сильные духом и телом: Летние игры "Аэрофлота" прошли в "Лужниках"
Гостей и участников соревнований встречают настоящие стюардессы, чья задача, как в полете, подсказать, помочь, обеспечить хорошее настроение.
Гостей и участников соревнований встречают настоящие стюардессы, чья задача, как в полете, подсказать, помочь, обеспечить хорошее настроение.
Перед официальным открытием Летних игр спортсмены выполняют разминочные упражнения.
Перед официальным открытием Летних игр спортсмены выполняют разминочные упражнения.
Участников спортивного праздника приветствуют профессиональные акробаты.
"Только сильные духом люди способны достигать серьезных спортивных результатов и работать в авиации", – сказал генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский, открывая Летние игры вместе с директорами компаний, входящих в группу "Аэрофлот".
"Только сильные духом люди способны достигать серьезных спортивных результатов и работать в авиации", – сказал генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Сергей Александровский, открывая Летние игры вместе с директорами компаний, входящих в группу "Аэрофлот".
За победу в семи командных дисциплинах боролись 82 команды. Соревнования проходили по стритболу, мини-футболу, волейболу и эстафетам.
За победу в семи командных дисциплинах боролись 82 команды. Соревнования проходили по стритболу, мини-футболу, волейболу и эстафетам.
Также прошло шесть соревнований в индивидуальных дисциплинах. Среди них – комплекс норм "Аэрофлот", скиппинг, баскетбол 1х1 и массовый забег.
Также прошло шесть соревнований в индивидуальных дисциплинах. Среди них – комплекс норм "Аэрофлот", скиппинг, баскетбол 1х1 и массовый забег.
Каждый желающий мог попробовать силы в фиджитал-гонках на радиоуправляемых моделях автомобилей.
Каждый желающий мог попробовать силы в фиджитал-гонках на радиоуправляемых моделях автомобилей.
Полосу препятствий "Вызов принят" проходили семейные команды.
Финалом соревнований стал массовый забег на 2,5 тысячи метров вокруг Большой спортивной арены "Лужников".
Финалом соревнований стал массовый забег на 2,5 тысячи метров вокруг Большой спортивной арены "Лужников".
Итогом Летних игр стало награждение победителей. На сцене – лучший футбольный защитник игр Илья Солодышев.
Итогом Летних игр стало награждение победителей. На сцене – лучший футбольный защитник игр Илья Солодышев.
Это награждение победителям запомнится надолго. Как и одному из лучших футболистов турнира Илье Кулакову из компании "Аэромар".
Это награждение победителям запомнится надолго. Как и одному из лучших футболистов турнира Илье Кулакову из компании "Аэромар".
Финальным аккордом Летних игр группы "Аэрофлот" стало выступление певицы Люси Чеботиной.
Финальным аккордом Летних игр группы "Аэрофлот" стало выступление певицы Люси Чеботиной.