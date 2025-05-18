https://ria.ru/20250518/aeroflot-2017686192.html

Сильные духом и телом: Летние игры "Аэрофлота" прошли в "Лужниках"

Сильные духом и телом: Летние игры "Аэрофлота" прошли в "Лужниках" - РИА Новости, 18.05.2025

Сильные духом и телом: Летние игры "Аэрофлота" прошли в "Лужниках"

17 мая в рамках Дня семьи и спорта в олимпийском спортивном комплексе "Лужники" прошли первые Летние игры группы "Аэрофлот". В соревнованиях по семи командным и РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T15:32:00+03:00

2025-05-18T15:32:00+03:00

2025-05-18T15:32:00+03:00

фото

аэрофлот

спорт

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17 мая в рамках Дня семьи и спорта в олимпийском спортивном комплексе "Лужники" прошли первые Летние игры группы "Аэрофлот". В соревнованиях по семи командным и шести индивидуальным видам спорта приняли участие более тысячи спортсменов."Аэрофлот" – не только национальный авиаперевозчик, но и компания людей, пропагандирующая здоровый и спортивный образ жизни. Авиакомпания традиционно оказывает всестороннюю поддержку спорту и выступает партнером крупных спортивных состязаний. Перевозчик поддерживает спортивный и здоровый образ жизни своих пассажиров во время летнего и зимнего сезонов: ежегодно предоставляет возможность бесплатного провоза снаряжения для горных и водных видов спорта.

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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