https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017603705.html

"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа

"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа - РИА Новости, 17.05.2025

"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа

Непредсказуемое поведение президента США Дональда Трампа заставляет изрядно нервничать главу киевского режима, предположил колумнист Bloomberg Макс Хастингс. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T19:07:00+03:00

2025-05-17T19:07:00+03:00

2025-05-17T19:46:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Непредсказуемое поведение президента США Дональда Трампа заставляет изрядно нервничать главу киевского режима, предположил колумнист Bloomberg Макс Хастингс."Каждое утро, просыпаясь, президент Украины должен задавать себе вопрос: не наступил ли тот день, когда США снова перекроют ему жизненно важный поток оружия", — говорится в материале.Журналист напомнил об отмененных американским президентом планах приехать в Стамбул в дни переговоров России и Украины. По его мнению, Трамп держит главу киевского режима, — как и весь остальной мир, — в полнейшей неопределенности относительно своих дальнейших шагов."Непонятно, то ли он усилит санкции против России, то ли "отключит от сети" Украину", - пишет Хастингс.Как отмечает журналист, американский лидер США не раз выражал нетерпение из-за продолжающегося конфликта на Украине, а также личную неприязнь к Зеленскому еще со времен своего первого президентского срока, когда глава киевского режима отказался помочь изобличить преступления Хантера Байдена.США в феврале и марте 2025 года приостанавливали поставки оружия Украине, а затем возобновляли их.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20250517/zapad-2017580534.html

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017581851.html

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017569461.html

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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, хантер байден, владимир зеленский