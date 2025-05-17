https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017603705.html
"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа
"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа - РИА Новости, 17.05.2025
"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа
Непредсказуемое поведение президента США Дональда Трампа заставляет изрядно нервничать главу киевского режима, предположил колумнист Bloomberg Макс Хастингс. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:07:00+03:00
2025-05-17T19:07:00+03:00
2025-05-17T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
хантер байден
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013821585_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_dde148f5eb1fa4c1bb91d5510269fc03.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Непредсказуемое поведение президента США Дональда Трампа заставляет изрядно нервничать главу киевского режима, предположил колумнист Bloomberg Макс Хастингс."Каждое утро, просыпаясь, президент Украины должен задавать себе вопрос: не наступил ли тот день, когда США снова перекроют ему жизненно важный поток оружия", — говорится в материале.Журналист напомнил об отмененных американским президентом планах приехать в Стамбул в дни переговоров России и Украины. По его мнению, Трамп держит главу киевского режима, — как и весь остальной мир, — в полнейшей неопределенности относительно своих дальнейших шагов."Непонятно, то ли он усилит санкции против России, то ли "отключит от сети" Украину", - пишет Хастингс.Как отмечает журналист, американский лидер США не раз выражал нетерпение из-за продолжающегося конфликта на Украине, а также личную неприязнь к Зеленскому еще со времен своего первого президентского срока, когда глава киевского режима отказался помочь изобличить преступления Хантера Байдена.США в феврале и марте 2025 года приостанавливали поставки оружия Украине, а затем возобновляли их.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20250517/zapad-2017580534.html
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017581851.html
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017569461.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1c/2013821585_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_9144e580c0ad662cd8363111c7321cd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, хантер байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Хантер Байден, Владимир Зеленский
"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа
Bloomberg: Трамп держит Зеленского в напряжении по поводу военной помощи