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"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:07 17.05.2025 (обновлено: 19:46 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017603705.html
"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа
"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа - РИА Новости, 17.05.2025
"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа
Непредсказуемое поведение президента США Дональда Трампа заставляет изрядно нервничать главу киевского режима, предположил колумнист Bloomberg Макс Хастингс. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:07:00+03:00
2025-05-17T19:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
хантер байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Непредсказуемое поведение президента США Дональда Трампа заставляет изрядно нервничать главу киевского режима, предположил колумнист Bloomberg Макс Хастингс."Каждое утро, просыпаясь, президент Украины должен задавать себе вопрос: не наступил ли тот день, когда США снова перекроют ему жизненно важный поток оружия", — говорится в материале.Журналист напомнил об отмененных американским президентом планах приехать в Стамбул в дни переговоров России и Украины. По его мнению, Трамп держит главу киевского режима, — как и весь остальной мир, — в полнейшей неопределенности относительно своих дальнейших шагов."Непонятно, то ли он усилит санкции против России, то ли "отключит от сети" Украину", - пишет Хастингс.Как отмечает журналист, американский лидер США не раз выражал нетерпение из-за продолжающегося конфликта на Украине, а также личную неприязнь к Зеленскому еще со времен своего первого президентского срока, когда глава киевского режима отказался помочь изобличить преступления Хантера Байдена.США в феврале и марте 2025 года приостанавливали поставки оружия Украине, а затем возобновляли их.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20250517/zapad-2017580534.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, хантер байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Хантер Байден, Владимир Зеленский
"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа

Bloomberg: Трамп держит Зеленского в напряжении по поводу военной помощи

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Непредсказуемое поведение президента США Дональда Трампа заставляет изрядно нервничать главу киевского режима, предположил колумнист Bloomberg Макс Хастингс.
"Каждое утро, просыпаясь, президент Украины должен задавать себе вопрос: не наступил ли тот день, когда США снова перекроют ему жизненно важный поток оружия", — говорится в материале.
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Журналист напомнил об отмененных американским президентом планах приехать в Стамбул в дни переговоров России и Украины. По его мнению, Трамп держит главу киевского режима, — как и весь остальной мир, — в полнейшей неопределенности относительно своих дальнейших шагов.
"Непонятно, то ли он усилит санкции против России, то ли "отключит от сети" Украину", - пишет Хастингс.
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Как отмечает журналист, американский лидер США не раз выражал нетерпение из-за продолжающегося конфликта на Украине, а также личную неприязнь к Зеленскому еще со времен своего первого президентского срока, когда глава киевского режима отказался помочь изобличить преступления Хантера Байдена.

США в феврале и марте 2025 года приостанавливали поставки оружия Украине, а затем возобновляли их.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампХантер БайденВладимир Зеленский
 
 
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