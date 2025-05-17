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"С первых дней". В Киеве раскрыли любопытную деталь о Зеленском - РИА Новости, 17.05.2025
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17:03 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017581851.html
"С первых дней". В Киеве раскрыли любопытную деталь о Зеленском
"С первых дней". В Киеве раскрыли любопытную деталь о Зеленском - РИА Новости, 17.05.2025
"С первых дней". В Киеве раскрыли любопытную деталь о Зеленском
Одна из главных ошибок Зеленского заключается в том, что он озабочен собственной популярностью, а не защитой национальных интересов, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:03:00+03:00
2025-05-17T17:03:00+03:00
в мире
киев
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артем дмитрук
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Одна из главных ошибок Зеленского заключается в том, что он озабочен собственной популярностью, а не защитой национальных интересов, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале"Человек власти не может быть заложником общественного мнения. Но именно в этом — одна из главных трагических ошибок Зеленского. С первых дней своего президентства он оказался глубоко зависим от одобрения публики", — написал он.По его мнению, Зеленский, вместо того чтобы опираться на здравый смысл, стратегическое мышление и национальные интересы, ориентируется на эмоциональный фон и истерику в соцсетях. Дмитрук объяснил это "профессиональной деформацией шоумена"."В политике такая зависимость превращается в слабость, а слабость — в катастрофу", — резюмировал депутат.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017569461.html
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в мире, киев, украина, сша, дональд трамп, артем дмитрук, верховная рада украины
В мире, Киев, Украина, США, Дональд Трамп, Артем Дмитрук, Верховная Рада Украины
"С первых дней". В Киеве раскрыли любопытную деталь о Зеленском

Дмитрук назвал озабоченность популярностью главной ошибкой Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Одна из главных ошибок Зеленского заключается в том, что он озабочен собственной популярностью, а не защитой национальных интересов, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале
"Человек власти не может быть заложником общественного мнения. Но именно в этом — одна из главных трагических ошибок Зеленского. С первых дней своего президентства он оказался глубоко зависим от одобрения публики", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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По его мнению, Зеленский, вместо того чтобы опираться на здравый смысл, стратегическое мышление и национальные интересы, ориентируется на эмоциональный фон и истерику в соцсетях. Дмитрук объяснил это "профессиональной деформацией шоумена".
"В политике такая зависимость превращается в слабость, а слабость — в катастрофу", — резюмировал депутат.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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