https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017581851.html

"С первых дней". В Киеве раскрыли любопытную деталь о Зеленском

"С первых дней". В Киеве раскрыли любопытную деталь о Зеленском - РИА Новости, 17.05.2025

"С первых дней". В Киеве раскрыли любопытную деталь о Зеленском

Одна из главных ошибок Зеленского заключается в том, что он озабочен собственной популярностью, а не защитой национальных интересов, заявил депутат Верховной... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:03:00+03:00

2025-05-17T17:03:00+03:00

2025-05-17T17:03:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Одна из главных ошибок Зеленского заключается в том, что он озабочен собственной популярностью, а не защитой национальных интересов, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале"Человек власти не может быть заложником общественного мнения. Но именно в этом — одна из главных трагических ошибок Зеленского. С первых дней своего президентства он оказался глубоко зависим от одобрения публики", — написал он.По его мнению, Зеленский, вместо того чтобы опираться на здравый смысл, стратегическое мышление и национальные интересы, ориентируется на эмоциональный фон и истерику в соцсетях. Дмитрук объяснил это "профессиональной деформацией шоумена"."В политике такая зависимость превращается в слабость, а слабость — в катастрофу", — резюмировал депутат.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима говорил, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017569461.html

https://ria.ru/20250517/zelenskij-2017552739.html

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в мире, киев, украина, сша, дональд трамп, артем дмитрук, верховная рада украины