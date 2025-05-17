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На Украине раскрыли, как США унизили Зеленского после поездки в Турцию
На Украине раскрыли, как США унизили Зеленского после поездки в Турцию - РИА Новости, 17.05.2025
На Украине раскрыли, как США унизили Зеленского после поездки в Турцию
Поездка Владимира Зеленского в Турцию обернулась полным фиаско, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:35:00+03:00
2025-05-17T15:35:00+03:00
2025-05-17T15:35:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Поездка Владимира Зеленского в Турцию обернулась полным фиаско, заявил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене."Сделал все, как сказали, получил две публичные оплеухи в виде снятия санкций с "Тенгизшевройл" и отказа от приглашения на саммит НАТО, подготовка к которому и обсуждалась в Анкаре, куда он прилетел, и отбыл в Албанию. А сегодня ночью Трамп еще добавил в его новом интервью — назвав Зеленского величайшим торгашом в истории. Мокрой тряпке по наглой морде", — написал он.В четверг Владимир Зеленский прибыл в Анкару, где переговорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам этой встречи он заявил, что на переговоры с Россией в Стамбул направлена украинская делегация во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.Комментируя итоги переговоров в Турции, президент США Дональд Трамп в интервью Fox News выразил уверенность, что у Владимира Зеленского сейчас нет козырей в позиции по урегулированию конфликта, и в очередной раз назвал его "величайшим торгашом в мире".На этой неделе стало известно, что киевские власти впервые с 2022 года не получили приглашения на основные дискуссии на саммите НАТО. По данным издания Euractiv, это нарушает традицию, установленную с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. С тех пор Владимир Зеленский принимал участие в каждом из ежегодных саммитов НАТО.
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В мире, Украина, Турция, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, НАТО, Верховная Рада Украины, Тенгизшевройл
На Украине раскрыли, как США унизили Зеленского после поездки в Турцию
Дубинский: поездка Зеленского в Турцию обернулась фиаско