https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017541258.html
В трех районах Забайкалья локализовали шесть природных пожаров
В трех районах Забайкалья локализовали шесть природных пожаров - РИА Новости, 17.05.2025
В трех районах Забайкалья локализовали шесть природных пожаров
Шесть природных пожаров на площади 132 тысячи гектаров локализовали за сутки в трех районах Забайкальского края, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:43:00+03:00
2025-05-17T10:43:00+03:00
2025-05-17T10:43:00+03:00
происшествия
забайкальский край
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Шесть природных пожаров на площади 132 тысячи гектаров локализовали за сутки в трех районах Забайкальского края, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона. "Локализовали шесть пожаров в Тунгокоченском, Хилокском и Чернышевском округах на площади 132 тысячи гектаров", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ на 16 мая, специалисты тушат в Забайкалье 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017540557.html
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происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Забайкальский край, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В трех районах Забайкалья локализовали шесть природных пожаров
В трех районах Забайкалья локализовали шесть лесных пожаров на 132 тысячах га