https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017541258.html

В трех районах Забайкалья локализовали шесть природных пожаров

В трех районах Забайкалья локализовали шесть природных пожаров - РИА Новости, 17.05.2025

В трех районах Забайкалья локализовали шесть природных пожаров

Шесть природных пожаров на площади 132 тысячи гектаров локализовали за сутки в трех районах Забайкальского края, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T10:43:00+03:00

2025-05-17T10:43:00+03:00

2025-05-17T10:43:00+03:00

происшествия

забайкальский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Шесть природных пожаров на площади 132 тысячи гектаров локализовали за сутки в трех районах Забайкальского края, сообщает в своём Тelegram-канале минприроды региона. "Локализовали шесть пожаров в Тунгокоченском, Хилокском и Чернышевском округах на площади 132 тысячи гектаров", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ на 16 мая, специалисты тушат в Забайкалье 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017540557.html

забайкальский край

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происшествия, забайкальский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии