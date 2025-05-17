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Прокурор предложил лишать поддержки фермеров, причастных к лесным пожарам - РИА Новости, 17.05.2025
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10:25 17.05.2025 (обновлено: 10:37 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/zabajkale-2017540557.html
Прокурор предложил лишать поддержки фермеров, причастных к лесным пожарам
Прокурор предложил лишать поддержки фермеров, причастных к лесным пожарам - РИА Новости, 17.05.2025
Прокурор предложил лишать поддержки фермеров, причастных к лесным пожарам
Прокурор Забайкальского края предложил лишать госсубсидий фермеров, с чьих сельхозугодий огонь распространился на леса в регионе, замминистра природных ресурсов РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:25:00+03:00
2025-05-17T10:37:00+03:00
россия
забайкальский край
чита
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Прокурор Забайкальского края предложил лишать госсубсидий фермеров, с чьих сельхозугодий огонь распространился на леса в регионе, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Марков попросил также направить предложения в Минприроды РФ, сообщило в субботу в своём Тelegram-канале краевое правительство. Предложение прозвучало на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в Чите в пятницу. "Прокурор Забайкальского края Александр Яновский...(предложил - ред.) введение нормы, согласно которой сельскохозяйственные товаропроизводители, на чьих землях ранее произошли пожары, перешедшие в лесные, могли бы быть лишены права на получение государственных субсидий. Евгений Марков (замминистра природных ресурсов и экологии РФ - ред.) попросил, чтобы письмо с инициативой было также направлено в адрес Минприроды РФ", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ на 16 мая, специалисты тушат в Забайкалье 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250515/tysjachi-2017057942.html
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россия, забайкальский край, чита, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Забайкальский край, Чита, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокурор предложил лишать поддержки фермеров, причастных к лесным пожарам

В Забайкалье фермеров, причастных к лесным пожарам, могут лишить госсубсидий

© РИА Новости / Андрей КозловТушение лесных пожаров в Забайкальском крае
Тушение лесных пожаров в Забайкальском крае - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Андрей Козлов
Тушение лесных пожаров в Забайкальском крае. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мая - РИА Новости. Прокурор Забайкальского края предложил лишать госсубсидий фермеров, с чьих сельхозугодий огонь распространился на леса в регионе, замминистра природных ресурсов и экологии РФ Евгений Марков попросил также направить предложения в Минприроды РФ, сообщило в субботу в своём Тelegram-канале краевое правительство.
Предложение прозвучало на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, которое состоялось в Чите в пятницу.
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"Прокурор Забайкальского края Александр Яновский...(предложил - ред.) введение нормы, согласно которой сельскохозяйственные товаропроизводители, на чьих землях ранее произошли пожары, перешедшие в лесные, могли бы быть лишены права на получение государственных субсидий. Евгений Марков (замминистра природных ресурсов и экологии РФ - ред.) попросил, чтобы письмо с инициативой было также направлено в адрес Минприроды РФ", - говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ на 16 мая, специалисты тушат в Забайкалье 35 лесных пожаров, угрожающих населенным пунктам. Всего с начала года в крае произошло более 460 лесных пожаров общей площадью 1,27 миллиона гектаров.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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РоссияЗабайкальский крайЧитаМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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