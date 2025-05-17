https://ria.ru/20250517/yarmarka-2017621939.html

Онлайн-продажи на ярмарке "Сделано в России" за 6 часов превысили ₽1 млрд

Онлайн-продажи на ярмарке "Сделано в России" за 6 часов превысили ₽1 млрд - РИА Новости, 17.05.2025

Онлайн-продажи на ярмарке "Сделано в России" за 6 часов превысили ₽1 млрд

Жители Китая за шесть часов стримов на ярмарке "Сделано в России" приобрели продукцию отечественных производителей на сумму свыше миллиарда рублей, сообщил один РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T21:33:00+03:00

2025-05-17T21:33:00+03:00

2025-05-17T21:33:00+03:00

экономика

москва

китай

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Жители Китая за шесть часов стримов на ярмарке "Сделано в России" приобрели продукцию отечественных производителей на сумму свыше миллиарда рублей, сообщил один из организаторов ярмарки Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).В субботу в Москве и Харбине одновременно открылась ярмарка "Сделано в России", которая продвигает продукцию российской производителей."Миллиард рублей. Такие результаты продаж за шесть часов стримов на онлайн-ярмарке "Сделано в России"... В прямом эфире жителям Китая приглашенный блогер Даньдань представляет 100+ наименований российских товаров: продукты питания (шоколад, морепродукты, мед и так далее), косметику, бытовую химию и даже детские игрушки", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Новости российского экспорта" Российского экспортного центра.Российский экспортный центр добавил, что зрителям подробно рассказывают о каждом товаре, понравившиеся можно заказать в один клик на платформе Kuaishou.Аудитория Даньдань на Kuaishou превышает 100 миллионов человек. Платформа удостоила Даньдань звания "Самый яркий ведущий". С 2019 года ведущая провела более пятисот прямых эфиров, зрители которых онлайн приобрели продукцию на сумму почти в 84 миллиарда юаней.Онлайн-ярмарку российских товаров в Москве организовали Минпромторг России, Российский экспортный центр, Фонд Росконгресс, Агентство стратегических инициатив и правительство Москвы при поддержке Китайского комитета содействия международной торговле. Генеральные партнеры ярмарки - Московский экспортный центр и кондитерская фабрика "Победа". Организатор фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине - Российский экспортный центр, специальный спонсор - ВТБ, официальный партнер - Московский экспортный центр.

москва

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, китай, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд "росконгресс"