Онлайн-продажи на ярмарке "Сделано в России" за 6 часов превысили ₽1 млрд
В Китае за 6 часов приобрели продукцию на ₽1 млрд на ярмарке "Сделано в России"
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМеждународная ярмарка онлайн-продаж российских брендов "Сделано в России" в парке "Зарядье" в Москве
Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов "Сделано в России" в парке "Зарядье" в Москве
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Жители Китая за шесть часов стримов на ярмарке "Сделано в России" приобрели продукцию отечественных производителей на сумму свыше миллиарда рублей, сообщил один из организаторов ярмарки Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
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"Миллиард рублей. Такие результаты продаж за шесть часов стримов на онлайн-ярмарке "Сделано в России"... В прямом эфире жителям Китая приглашенный блогер Даньдань представляет 100+ наименований российских товаров: продукты питания (шоколад, морепродукты, мед и так далее), косметику, бытовую химию и даже детские игрушки", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Новости российского экспорта" Российского экспортного центра.
Российский экспортный центр добавил, что зрителям подробно рассказывают о каждом товаре, понравившиеся можно заказать в один клик на платформе Kuaishou.
Аудитория Даньдань на Kuaishou превышает 100 миллионов человек. Платформа удостоила Даньдань звания "Самый яркий ведущий". С 2019 года ведущая провела более пятисот прямых эфиров, зрители которых онлайн приобрели продукцию на сумму почти в 84 миллиарда юаней.
Онлайн-ярмарку российских товаров в Москве организовали Минпромторг России, Российский экспортный центр, Фонд Росконгресс, Агентство стратегических инициатив и правительство Москвы при поддержке Китайского комитета содействия международной торговле. Генеральные партнеры ярмарки - Московский экспортный центр и кондитерская фабрика "Победа". Организатор фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине - Российский экспортный центр, специальный спонсор - ВТБ, официальный партнер - Московский экспортный центр.