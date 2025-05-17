https://ria.ru/20250517/yarmarka-2017578883.html

Российские бренды покоряют Китай на ярмарке "Сделано в России" в Харбине

Российские бренды покоряют Китай на ярмарке "Сделано в России" в Харбине - РИА Новости, 17.05.2025

Российские бренды покоряют Китай на ярмарке "Сделано в России" в Харбине

Москва и Харбин в субботу стали центрами российско-китайской торговли: в парке "Зарядье" в центре столицы развернулась первая Международная ярмарка... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T16:31:00+03:00

2025-05-17T16:31:00+03:00

2025-05-17T16:52:00+03:00

экономика

китай

россия

харбин

бренд сделано в россии (made in russia)

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Москва и Харбин в субботу стали центрами российско-китайской торговли: в парке "Зарядье" в центре столицы развернулась первая Международная ярмарка онлайн-продаж российских брендов, одновременно в Харбине дали официальный старт фестивалю-ярмарке "Сделано в России", который продлится до 21 мая, участников мероприятия объединил совместный телемост, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). "Новые акции по продвижению российских товаров предоставили возможность более чем 200 отечественным производителям выйти на перспективный китайский рынок за счет каналов электронной коммерции, физических розничных продаж и насыщенной деловой программы с b2b-переговорами между российскими компаниями и дистрибьюторами из различных регионов Китая", - говорится в сообщении на сайте центра.Мероприятие реализуется по программе продвижения отечественной продукции под национальным брендом "Сделано в России", утвержденной в этом году по поручению президента РФ Владимира Путина, добавляется на сайте.На сайте отмечается, что заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко оценил экспозицию и поприветствовал участников фестиваля-ярмарки. Он подчеркнул историческую связь между народами России и Китая и отметил важность поддержки подобных мероприятий для укрепления двусторонних отношений."Это мероприятие объединяет два прекрасных города: Москву и Харбин, но, самое главное, оно укрепляет связь между двумя великими народами, которые на протяжении долгой истории рука об руку, плечом к плечу поддерживают друг друга, развивая дружбу и сотрудничество. Это замечательное событие, связывающее наши народы, уже который год проводится при поддержке Российского экспортного центра. Важность фестиваля-ярмарки "Сделано в России" была особо отмечена лидерами наших стран: Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на недавней встрече, прошедшей в Кремле 8 мая, которая подчеркнула стремление к дальнейшему развитию двусторонних отношений. Прошлый фестиваль-ярмарка также имел большой успех во многом благодаря личному визиту Путина на выставку в Харбине", - заявил Чернышенко, слова которого приводят на сайте.Вице-премьер пожелал участникам успешной работы, новых деловых контактов и выразил надежду на дальнейшее развитие российско-китайского сотрудничества в рамках межправительственной комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. Он также вручил блогеру Ян Жуньсинь грамоту за вклад в укрепление российско-китайских торгово-экономических отношений, особенно в продвижение и популяризацию в Китае национального бренда "Сделано в России", уточняется на сайте."В условиях стремительной цифровой трансформации мировой экономики российско-китайское партнерство выходит на качественно новый уровень, опираясь на инновационные цифровые платформы и современные форматы взаимодействия. В совместном заявлении по итогам недавнего визита Си Цзиньпина и Путина был сделан акцент на необходимости развития двусторонней торговли и совершенствования товарооборота, в том числе за счет использования новых методов электронной торговли", - отметил советник президента России Антон Кобяков, слова которого приводятся на сайте.На сайте добавляется, что посол Китая в России Чжан Ханьхуэй поблагодарил организаторов за поддержку и регулярное проведение ярмарки, предоставляющей возможности предприятиям и привлекающей все больше участников. Он отметил, что недавно Си Цзиньпин успешно посетил Россию, где была подчеркнута необходимость дальнейшего развития двусторонних отношений, а этот 11-й визит в году стал свидетельством прекрасных контактов между лидерами двух стран."Отношения между нашими странами стабильны. Они продолжают развиваться, не подвергаются влиянию внешних обстоятельствах, защищают миропорядок и базируются на деловом сотрудничестве. Это самая главная гарантия нашего развития. КНР уже 15 лет является основным торговым партнером России, и дальнейшие перспективы - очень большие. Мы надеемся, что мы и дальше будем успешно работать над взаимным сотрудничеством... Россия фактически является четвертым по величине рынком для Китая по электронной торговле, и мы можем стимулировать взаимное развитие. Это исключительно взаимовыгодное сотрудничество. И расчеты мы можем производить в наших валютах - это важный прогресс", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй, слова которого приводятся на сайте.На сайте также говорится, что в специально оборудованном павильоне на фоне Красной площади одна из крупнейших в Китае инфлюенсеров в сфере электронной коммерции и прямых онлайн-продаж, блогер Даньдань, специально приехавшая в Москву для участия в онлайн-ярмарке, провела прямые эфиры на международной платформе электронной торговли Kuaishou. Аудитория Даньдань на Kuaishou превышает 100 миллионов человек. Платформа удостоила Даньдань звания "Самый яркий ведущий". С 2019 года ведущая провела более 500 прямых эфиров, зрители которых онлайн приобрели продукцию на сумму почти в 84 миллиарда юаней.В прямом эфире жителям Китая представили более 100 товарных позиций: шоколад, вафли, морепродукты, крупы, мед, муку, джемы, березовый сок, цикорий и другие продукты питания, а также напитки. Помимо этого, им презентовали различные косметические средства, бытовую химию и игрушки для детей, уточняется на сайте."Ярмарка в Москве и Харбине поможет китайским потребителям познакомиться с максимально широким ассортиментом качественных товаров из России, открыть для себя новые бренды, а российским компаниям - не только повысить свою узнаваемость в b2c-сегменте, но и наладить деловые контакты с крупнейшими дистрибьюторами Китая. В результате уже прошедших фестивалей-ярмарок предприниматели заключили экспортные контракты на сумму свыше 4,5 миллиардов рублей. Для закрепления на рынке и основательных шагов в сторону увеличения продаж сегодня мы совместно с китайскими партнерами развиваем торговую инфраструктуру для продвижения российской продукции под нашим национальным брендом", - сообщила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, слова которой приводятся на сайте.На сайте отмечается, что фестиваль-ярмарка "Сделано в России", старт которому дала онлайн-ярмарка в Москве, уже во второй раз проходит на площадке Харбинской международной торгово-экономической ярмарки. В этом году на площади более 1000 квадратных метров (вдвое больше, чем в 2024 году) Российский экспортный центр представил продукцию от более 100 российских производителей из 50 регионов страны. Всего на ярмарке представлены более 800 товарных позиций от отечественных производителей."Совет Федерации как палата регионов по поручению председателя Валентины Матвиенко активно занимается продвижением региональных брендов. Не все регионы самостоятельно могут выйти на экспорт, но такая возможность появилась благодаря национальному бренду "Сделано в России". Под ним РЭЦ по инициативе Никишиной объединил множество региональных производителей... Сегодня мы запустили еще и новый формат продвижения товаров через популярные онлайн-платформы, что упрощает и ускоряет путь и для производителей, и для потребителей", - отметил на церемонии открытия ярмарки заместитель председателя Совфеда Николай Журавлев, слова которого приводятся на сайте.Для участников фестиваля-ярмарки Российский экспортный центр подготовил деловые встречи с более чем 100 потенциальными партнерами из Китая: крупными дистрибьюторами и торговыми компаниями. Они обсудят возможности сотрудничества, организации поставок продукции в Китай и расширения присутствия отечественной продукции на китайском рынке, говорится на сайте.На сайте добавляется, что посетители ярмарки также могут принять участие в дегустационных и кулинарных шоу, посетить игровые зоны и мастер-классы по изготовлению украшений и росписи керамических изделий.С площадки фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине также работают китайские блогеры: они проводят прямые эфиры и продвигают российскую продукцию, представленную на ярмарке, на крупнейших маркетплейсах Китая, уточняется на сайте.На сайте указывается, что онлайн-ярмарку российских товаров в Москве организовали Минпромторг России, Российский экспортный центр, Фонд Росконгресс, Агентство стратегических инициатив и правительство Москвы при поддержке Китайского комитета содействия международной торговле. Генеральные партнеры ярмарки - Московский экспортный центр и кондитерская фабрика "Победа". Организатор фестиваля-ярмарки "Сделано в России" в Харбине - Российский экспортный центр, специальный спонсор ярмарки в Харбине - ВТБ, официальный партнер - Московский экспортный центр.

https://ria.ru/20250517/kharbin-2017555202.html

https://ria.ru/20250515/podderzhka-2017103582.html

https://ria.ru/20250513/torgovlya-2016641813.html

https://ria.ru/20250516/zhenschiny-2017385905.html

https://ria.ru/20250515/eksport-2017173360.html

https://ria.ru/20250515/vyruchka-2017041005.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, китай, россия, харбин, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)