Рейтинг@Mail.ru
Комбат элитной бригады ВСУ написал рапорт из-за "дебильных" приказов - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 17.05.2025 (обновлено: 23:24 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/vsu-2017627399.html
Комбат элитной бригады ВСУ написал рапорт из-за "дебильных" приказов
Комбат элитной бригады ВСУ написал рапорт из-за "дебильных" приказов - РИА Новости, 17.05.2025
Комбат элитной бригады ВСУ написал рапорт из-за "дебильных" приказов
Комбат элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение из-за "дебильных" приказов командования, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:37:00+03:00
2025-05-17T23:24:00+03:00
в мире
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_1a7c85d004c8b2bd888ef1eb56b0fb0d.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Комбат элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение из-за "дебильных" приказов командования, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на его заявление."Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я еще не получал. &lt;...&gt; Дрожь перед бестолковым генералитетом не приводит ни к чему, кроме провалов, &lt;...&gt; оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям. &lt;...&gt; Соответствующий рапорт подан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время", — отметил он.Также Ширшин заявил о желании пообщаться с журналистами после увольнения.Судя по фото в Telegram-канале подразделения, бригада укомплектована современными натовскими образцами бронетехники, в частности БМП Bradley, танками Abrams и САУ M109 Paladin.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011050036.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783108442_430:67:3072:2048_1920x0_80_0_0_9bff2cf6636e932060e4d656dec0765b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Комбат элитной бригады ВСУ написал рапорт из-за "дебильных" приказов

Комбат бригады ВСУ Ширшин написал рапорт на увольнение из-за дебильных приказов

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ на БМП
Военнослужащие ВСУ на БМП - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ на БМП. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Комбат элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение из-за "дебильных" приказов командования, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на его заявление.
"Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я еще не получал. <...> Дрожь перед бестолковым генералитетом не приводит ни к чему, кроме провалов, <...> оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям. <...> Соответствующий рапорт подан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время", — отметил он.
Также Ширшин заявил о желании пообщаться с журналистами после увольнения.
Судя по фото в Telegram-канале подразделения, бригада укомплектована современными натовскими образцами бронетехники, в частности БМП Bradley, танками Abrams и САУ M109 Paladin.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
"Как и зачем". Командир ВСУ закатил истерику из-за ситуации на фронте
13 апреля, 21:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала