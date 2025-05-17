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Комбат элитной бригады ВСУ написал рапорт из-за "дебильных" приказов
Комбат элитной бригады ВСУ написал рапорт из-за "дебильных" приказов - РИА Новости, 17.05.2025
Комбат элитной бригады ВСУ написал рапорт из-за "дебильных" приказов
Комбат элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение из-за "дебильных" приказов командования, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T22:37:00+03:00
2025-05-17T22:37:00+03:00
2025-05-17T23:24:00+03:00
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Комбат элитной бригады ВСУ "Магура" Александр Ширшин написал рапорт на увольнение из-за "дебильных" приказов командования, пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на его заявление."Более дебильных задач, чем на текущем направлении, я еще не получал. <...> Дрожь перед бестолковым генералитетом не приводит ни к чему, кроме провалов, <...> оценка реального положения дел не соответствуют ни действительности, ни возможностям. <...> Соответствующий рапорт подан, надеюсь, меня снимут в ближайшее время", — отметил он.Также Ширшин заявил о желании пообщаться с журналистами после увольнения.Судя по фото в Telegram-канале подразделения, бригада укомплектована современными натовскими образцами бронетехники, в частности БМП Bradley, танками Abrams и САУ M109 Paladin.
https://ria.ru/20250413/vsu-2011050036.html
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в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Комбат элитной бригады ВСУ написал рапорт из-за "дебильных" приказов
Комбат бригады ВСУ Ширшин написал рапорт на увольнение из-за дебильных приказов