Боец ВС России рассказал, как уничтожают укрытия украинских операторов БПЛА
Операторы дронов ВСУ в Красноармейске находятся почти в каждом доме
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Операторы дронов ВСУ на красноармейском направлении, как и в самом Красноармейске, находятся почти в каждом доме, однако российские бойцы выявляют и уничтожают их укрытия, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха".
"На красноармейском направлении, даже по самому Красноармейску, почти в каждом доме сидят "пилоты" (операторы дронов ВСУ – ред.). На днях нашли точку (взлета БПЛА ВСУ – ред.) прямо во время разведки. Наблюдали, как выходили (солдаты ВСУ – ред.), выставляли "птицу" (ударный дрон – ред.), снарядили ее, взлетели", – рассказал боец.
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Также, по словам "Тохи", на ближайших домах были обнаружены антенны систем управления БПЛА, их координаты были переданы расчету ударных дронов его подразделения.
"Первым делом антенну снесли, дальше уже начали "разбирать" (уничтожать – ред.) их подвал. Во время полета за день два-три пункта, ну, это смело мы можем найти", – добавил собеседник агентства.
В распоряжении агентства также есть кадры уничтожения укрытия операторов БПЛА противника.
Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) – город в Донбассе, в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Это важнейший транспортный узел ВСУ. За город продолжаются ожесточенные бои. Взятие его под контроль позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.
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