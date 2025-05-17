https://ria.ru/20250517/vsu-2017620113.html

Боец ВС России рассказал, как уничтожают укрытия украинских операторов БПЛА

Боец ВС России рассказал, как уничтожают укрытия украинских операторов БПЛА - РИА Новости, 17.05.2025

Боец ВС России рассказал, как уничтожают укрытия украинских операторов БПЛА

Операторы дронов ВСУ на красноармейском направлении, как и в самом Красноармейске, находятся почти в каждом доме, однако российские бойцы выявляют и уничтожают... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T21:16:00+03:00

2025-05-17T21:16:00+03:00

2025-05-17T21:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

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покровск

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 17 мая – РИА Новости. Операторы дронов ВСУ на красноармейском направлении, как и в самом Красноармейске, находятся почти в каждом доме, однако российские бойцы выявляют и уничтожают их укрытия, рассказал РИА Новости оператор БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха". "На красноармейском направлении, даже по самому Красноармейску, почти в каждом доме сидят "пилоты" (операторы дронов ВСУ – ред.). На днях нашли точку (взлета БПЛА ВСУ – ред.) прямо во время разведки. Наблюдали, как выходили (солдаты ВСУ – ред.), выставляли "птицу" (ударный дрон – ред.), снарядили ее, взлетели", – рассказал боец. Также, по словам "Тохи", на ближайших домах были обнаружены антенны систем управления БПЛА, их координаты были переданы расчету ударных дронов его подразделения. "Первым делом антенну снесли, дальше уже начали "разбирать" (уничтожать – ред.) их подвал. Во время полета за день два-три пункта, ну, это смело мы можем найти", – добавил собеседник агентства. В распоряжении агентства также есть кадры уничтожения укрытия операторов БПЛА противника. Красноармейск (в 2016 году киевские власти переименовали его в Покровск) – город в Донбассе, в 66 километрах к северо-западу от Донецка. Это важнейший транспортный узел ВСУ. За город продолжаются ожесточенные бои. Взятие его под контроль позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.

https://ria.ru/20250426/dron-2013616566.html

https://ria.ru/20250330/furiya-2008222827.html

красноармейск

покровск

донбасс

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в мире, красноармейск, покровск, донбасс, вооруженные силы украины