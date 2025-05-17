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ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, сообщил Гладков
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, сообщил Гладков - РИА Новости, 18.05.2025
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, сообщил Гладков
Украинские военные атаковали четыре приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-17T18:51:00+03:00
2025-05-17T18:51:00+03:00
2025-05-18T00:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Как уточнил глава региона, в Шебекино после удара дрона загорелся склад, пожар ликвидировали, также осколками посекло автобус. В селе Новая Таволжанка с помощью РЭБ подавили FPV-дрон.В Валуйском округе под обстрел попало село Шведуновка. От взрыва в хуторе Лобковка побиты стекла в частном доме. В хуторе Бочанка Волоконовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения. ВВ Белгородском районе в селе Бессоновка беспилотник ударил по территории сельхозпредприятия. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома.
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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, сообщил Гладков
Гладков: ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, пострадавших нет