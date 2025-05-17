https://ria.ru/20250517/vsu-2017600554.html

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, сообщил Гладков

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, сообщил Гладков - РИА Новости, 18.05.2025

ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, сообщил Гладков

Украинские военные атаковали четыре приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-17T18:51:00+03:00

2025-05-17T18:51:00+03:00

2025-05-18T00:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Как уточнил глава региона, в Шебекино после удара дрона загорелся склад, пожар ликвидировали, также осколками посекло автобус. В селе Новая Таволжанка с помощью РЭБ подавили FPV-дрон.В Валуйском округе под обстрел попало село Шведуновка. От взрыва в хуторе Лобковка побиты стекла в частном доме. В хуторе Бочанка Волоконовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения. ВВ Белгородском районе в селе Бессоновка беспилотник ударил по территории сельхозпредприятия. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома.

https://ria.ru/20250517/medvedev-2017586108.html

белгородская область

шебекино

белгородский район

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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины