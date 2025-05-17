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ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, сообщил Гладков - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:51 17.05.2025 (обновлено: 00:03 18.05.2025)
https://ria.ru/20250517/vsu-2017600554.html
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, сообщил Гладков
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, сообщил Гладков - РИА Новости, 18.05.2025
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, сообщил Гладков
Украинские военные атаковали четыре приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-17T18:51:00+03:00
2025-05-18T00:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Как уточнил глава региона, в Шебекино после удара дрона загорелся склад, пожар ликвидировали, также осколками посекло автобус. В селе Новая Таволжанка с помощью РЭБ подавили FPV-дрон.В Валуйском округе под обстрел попало село Шведуновка. От взрыва в хуторе Лобковка побиты стекла в частном доме. В хуторе Бочанка Волоконовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения. ВВ Белгородском районе в селе Бессоновка беспилотник ударил по территории сельхозпредприятия. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома.
https://ria.ru/20250517/medvedev-2017586108.html
белгородская область
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происшествия, белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, сообщил Гладков

Гладков: ВСУ атаковали четыре района Белгородской области, пострадавших нет

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные атаковали четыре приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Как уточнил глава региона, в Шебекино после удара дрона загорелся склад, пожар ликвидировали, также осколками посекло автобус. В селе Новая Таволжанка с помощью РЭБ подавили FPV-дрон.
В Валуйском округе под обстрел попало село Шведуновка. От взрыва в хуторе Лобковка побиты стекла в частном доме. В хуторе Бочанка Волоконовского района дрон сдетонировал во дворе частного домовладения. В
В Белгородском районе в селе Бессоновка беспилотник ударил по территории сельхозпредприятия. В поселке Октябрьский в результате атаки FPV-дрона загорелась кровля частного дома.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине
Вчера, 17:33
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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