https://ria.ru/20250517/vsu-2017550276.html

СК возбудил дело после атаки ВСУ на электроподстанцию в Курской области

СК возбудил дело после атаки ВСУ на электроподстанцию в Курской области - РИА Новости, 17.05.2025

СК возбудил дело после атаки ВСУ на электроподстанцию в Курской области

Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в Рыльске в Курской области, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:53:00+03:00

2025-05-17T12:53:00+03:00

2025-05-17T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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александр хинштейн

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в Рыльске в Курской области, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске, ранены двое несовершеннолетних, в городе был отключен свет. Позже он сообщил, что электричество после атаки ВСУ на электроподстанцию курского Рыльска полностью подано. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в пятницу, в вечернее время, военнослужащие Украины, используя беспилотный летательный аппарат, совершили сброс взрывного устройства на электроподстанцию, расположенную в городе Рыльске Рыльского района Курской области, в результате повреждение получил трансформатор, в связи с чем местные жители остались без электроэнергии.

https://ria.ru/20250515/belgorod-2017219157.html

https://ria.ru/20250515/rossija-2017029651.html

рыльск

курская область

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происшествия, рыльск, курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)