Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после атаки ВСУ на электроподстанцию в Курской области - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/vsu-2017550276.html
СК возбудил дело после атаки ВСУ на электроподстанцию в Курской области
СК возбудил дело после атаки ВСУ на электроподстанцию в Курской области - РИА Новости, 17.05.2025
СК возбудил дело после атаки ВСУ на электроподстанцию в Курской области
Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в Рыльске в Курской области, сообщает СК РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:53:00+03:00
2025-05-17T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
рыльск
курская область
россия
александр хинштейн
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в Рыльске в Курской области, сообщает СК РФ в Telegram-канале. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске, ранены двое несовершеннолетних, в городе был отключен свет. Позже он сообщил, что электричество после атаки ВСУ на электроподстанцию курского Рыльска полностью подано. "Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении. Следствием установлено, что в пятницу, в вечернее время, военнослужащие Украины, используя беспилотный летательный аппарат, совершили сброс взрывного устройства на электроподстанцию, расположенную в городе Рыльске Рыльского района Курской области, в результате повреждение получил трансформатор, в связи с чем местные жители остались без электроэнергии.
https://ria.ru/20250515/belgorod-2017219157.html
https://ria.ru/20250515/rossija-2017029651.html
рыльск
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рыльск, курская область, россия, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Рыльск, Курская область, Россия, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после атаки ВСУ на электроподстанцию в Курской области

СК завел дело после атаки ВСУ на электроподстанцию в Рыльске в Курской области

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Уголовное дело по статье "теракт" возбуждено в связи с атакой ВСУ на электроподстанцию в Рыльске в Курской области, сообщает СК РФ в Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что ВСУ атаковали электроподстанцию в Рыльске, ранены двое несовершеннолетних, в городе был отключен свет. Позже он сообщил, что электричество после атаки ВСУ на электроподстанцию курского Рыльска полностью подано.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В Белгороде мужчину осудили за подготовку теракта
15 мая, 21:15
"Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в пятницу, в вечернее время, военнослужащие Украины, используя беспилотный летательный аппарат, совершили сброс взрывного устройства на электроподстанцию, расположенную в городе Рыльске Рыльского района Курской области, в результате повреждение получил трансформатор, в связи с чем местные жители остались без электроэнергии.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
ФСБ задержала шесть человек, готовивших теракты в Москве и Тюмени
15 мая, 08:52
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРыльскКурская областьРоссияАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала