https://ria.ru/20250517/vostok-2017547306.html

Войска "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО

Войска "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 17.05.2025

Войска "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:08:00+03:00

2025-05-17T12:08:00+03:00

2025-05-17T12:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки свыше 160 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Комар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/sovfedja-2017537264.html

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Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины