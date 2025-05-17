https://ria.ru/20250517/vostok-2017547306.html
Войска "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО
Войска "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 17.05.2025
Войска "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:08:00+03:00
2025-05-17T12:08:00+03:00
2025-05-17T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_0:60:2952:1721_1920x0_80_0_0_61116b89e70dd02eef93c278cb9117e6.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки свыше 160 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Комар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250517/sovfedja-2017537264.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_635a7f2d1901039bc029d0c79e3570a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Войска "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО
ВСУ потеряли более 160 военных в зоне ответственности группировки "Восток"