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Войска "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 17.05.2025
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12:08 17.05.2025 (обновлено: 12:17 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/vostok-2017547306.html
Войска "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО
Войска "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО - РИА Новости, 17.05.2025
Войска "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:08:00+03:00
2025-05-17T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки свыше 160 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Комар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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россия
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Войска "Востока" продолжили продвижение в зоне СВО

ВСУ потеряли более 160 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР, противник потерял в зоне действия группировки свыше 160 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Отрадное, Зеленое Поле и Комар Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, два орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
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