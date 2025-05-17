https://ria.ru/20250517/volontery-2017570923.html
Волонтеры из Магадана доставали квадрокоптеры и радиостанции в зону СВО
Волонтеры из Магадана доставали квадрокоптеры и радиостанции в зону СВО - РИА Новости, 17.05.2025
Волонтеры из Магадана доставали квадрокоптеры и радиостанции в зону СВО
Магаданские волонтеры доставили два квадрокоптера DJI Mavic 3 и радиостанции в зону СВО, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T16:08:00+03:00
2025-05-17T16:08:00+03:00
2025-05-17T16:08:00+03:00
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МАГАДАН, 17 мая - РИА Новости. Магаданские волонтеры доставили два квадрокоптера DJI Mavic 3 и радиостанции в зону СВО, сообщил руководитель регионального отделения организации "Боевое братство" Эдуард Козлов. "Доставили два "Мавика" и радиостанции нашим ребятам в 114-й полк, а также личную посылку для бойца с позывным "Фауст". Радиостанции приобрели на денежные средства, собранные в рамках благотворительной акции "Добрый апрель" Магаданским областным театром кукол и Детско-юношеским центром. "Мавики" приобретены и переданы по распоряжению губернатора Магаданской области", - написал в своем Telegram-канале Козлов.
https://ria.ru/20250516/oblast-2017302499.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магадан, сво
Надежные люди, Магадан, СВО
Волонтеры из Магадана доставали квадрокоптеры и радиостанции в зону СВО
Волонтеры доставили два квадрокоптера DJI Mavic 3 и радиостанции в зону СВО