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Володин запустил опрос о доступности отдыха для детей - РИА Новости, 17.05.2025
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08:29 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/volodin-2017532771.html
Володин запустил опрос о доступности отдыха для детей
Володин запустил опрос о доступности отдыха для детей - РИА Новости, 17.05.2025
Володин запустил опрос о доступности отдыха для детей
Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T08:29:00+03:00
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общество
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях. "Приближается начало летней кампании в детских оздоровительных лагерях. Как вы оцениваете доступность отдыха для детей в них?" - написал он. Среди предложенных вариантов ответа: "доступен", "не доступен", "все равно". В течение 20 минут после публикации опроса в нем приняли участие более 4 тысяч человек. Большинство подписчиков выбрали вариант "не доступен" - 66%, за вариант "доступен" - 21%, "все равно" - 13%.
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общество, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин запустил опрос о доступности отдыха для детей

Володин запустил опрос о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях

© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях.
"Приближается начало летней кампании в детских оздоровительных лагерях. Как вы оцениваете доступность отдыха для детей в них?" - написал он.
Среди предложенных вариантов ответа: "доступен", "не доступен", "все равно".
В течение 20 минут после публикации опроса в нем приняли участие более 4 тысяч человек. Большинство подписчиков выбрали вариант "не доступен" - 66%, за вариант "доступен" - 21%, "все равно" - 13%.
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ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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