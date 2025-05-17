https://ria.ru/20250517/volodin-2017532771.html

Володин запустил опрос о доступности отдыха для детей

Володин запустил опрос о доступности отдыха для детей - РИА Новости, 17.05.2025

Володин запустил опрос о доступности отдыха для детей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T08:29:00+03:00

2025-05-17T08:29:00+03:00

2025-05-17T08:29:00+03:00

общество

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале опрос о доступности отдыха в детских оздоровительных лагерях. "Приближается начало летней кампании в детских оздоровительных лагерях. Как вы оцениваете доступность отдыха для детей в них?" - написал он. Среди предложенных вариантов ответа: "доступен", "не доступен", "все равно". В течение 20 минут после публикации опроса в нем приняли участие более 4 тысяч человек. Большинство подписчиков выбрали вариант "не доступен" - 66%, за вариант "доступен" - 21%, "все равно" - 13%.

https://ria.ru/20250514/volodin-2016918618.html

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общество, вячеслав володин, госдума рф