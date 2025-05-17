https://ria.ru/20250517/vlasti-2017552152.html

Власти США обеспокоены планами Apple заключить сделку с Alibaba

Власти США обеспокоены планами Apple заключить сделку с Alibaba - РИА Новости, 17.05.2025

Власти США обеспокоены планами Apple заключить сделку с Alibaba

Власти США обеспокоены планами американской компании Apple заключить сделку по искусственному интеллекту с китайской фирмой Alibaba, сообщает газета New York... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T13:22:00+03:00

2025-05-17T13:22:00+03:00

2025-05-17T13:22:00+03:00

технологии

сша

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Власти США обеспокоены планами американской компании Apple заключить сделку по искусственному интеллекту с китайской фирмой Alibaba, сообщает газета New York Times со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями. "Во время встреч в Вашингтоне с высшим руководством Apple и лоббистами правительственные чиновники интересовались, каковы будут условия сделки, какими данными Apple будет делиться с Alibaba и подпишет ли она какие-либо юридические обязательства с китайскими регулирующими органами", - пишет издание. По его данным, Apple хотела бы достичь соглашения с Alibaba с тем, чтобы сделать доступными функции на базе искусственного интеллекта на своих смартфонах iPhone в Китае. В свою очередь, власти США опасаются, что сделка могла бы помочь Alibaba улучшить свои возможности в сфере ИИ, расширить охват китайских чат-ботов, а также усилить зависимость Apple от соблюдения китайского законодательства. В то же время, подчеркивает газета, отказ от партнерства с китайской компанией в сфере ИИ может негативно отразиться на бизнесе Apple в Китае, смартфоны американской компании могут потерять позиции по сравнению с конкурентами.

https://ria.ru/20250512/apple--2016534964.html

https://ria.ru/20250224/ii-2001198871.html

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китай

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технологии, сша, китай, вашингтон (штат), apple